“Vuole la dottrina di Capalbio…”. Schlein smascherata sui migranti

Tempo di campagna elettorale e di proclami per Elly Schlein che cerca di recuperare qualche voto cavalcando il tema dei migranti e cercando di scaricare le responsabilità sui partiti che attualmente si trovano in maggioranza. " Per noi chi entra in Italia entra in Europa, i Trattati già dicono che esiste la solidarietà europea. Ma gli Stati di confine hanno fatto molto di più rispetto agli altri e questo è dovuto a un regolamento molto ipocrita che si chiama regolamento di Dublino ", accusa il segretario del Partito democratico che, però, viene smentito su tutta la linea da Sara Kelany, deputata e responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia.

" Noi proponiamo di superare la logica del Paese di primo approdo ed arrivare a una solidarietà europea ", è la ricetta di Schlein per queste Europee, che sottolinea, nel corso dell'intervento all'iniziativa "I Have a dream, l'Europa del futuro", organizzata da Tgcom24, che " il Parlamento europeo aveva votato a maggioranza il superamento di Dublino e continueremo a batterci per questo ". Ma, soprattutto, Schlein è tornata a battere sul vecchio cavallo di battaglia, già smontato su tutta la linea e che è anche ciò che chiedono le Ong, ossia la " missione europea di ricerca e salvataggio per salvare chi rischia di naufragare ". E che, nelle parole del segretario, sembra anche essere implicitamente un modo per coinvolgere quelle organizzazioni. " È inutile fare la guerra alle Ong, se si vuole sconfiggere i trafficanti di essere umani c'è un'unica via: creare alternative legali, servono dei corridoi umanitari ", attacca Schlein.

Ma Kelany fa notare al segretario del Partito democratico che mentre lei " continua a proporre la stessa ricetta: una missione europea di ricerca e salvataggio in mare e la redistribuzione dei migranti nel resto Europa ", ignora completamente il fatto che " questo modello negli ultimi anni si è rivelato fallimentare. Quella che propone, infatti, non è altro che una 'dottrina Capalbio' in chiave europea ". E cosa è la dottrina Capalbio lo spiega proprio l'onorevole Kelany, che sottolinea come non sia altro che una strategia secondo per la quale " facciamo entrare tutti, purché vengano accolti da un'altra parte ". Al contrario, invece, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno " sempre offerto soluzioni di buon senso che grazie all'azione del governo Meloni oggi sono maggioritarie in Europa ".

E l'unico modo che attualmente sembra funzionare per fermare le migrazioni, prosegue Kelany, " è bloccare le partenze e offrire un'alternativa ai migranti nei Paesi d'origine. La maggioranza degli Stati europei è d'accordo su questo ". Anche i Paesi a trazione socialista sembrano essersi convinti della bontà di questa strategia che Meloni porta avanti fin dal suo insediamento.

Solo il Pd non riesce a capire che l'Europa non supererà mai Dublino se l'Italia continua ad accogliere chiunque

", conclude l'onorevole.