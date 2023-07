Zaki ringrazia il governo: "È finito il calvario"

Tanta gratitudine nei confronti del governo italiano espressa da parte di Patrick Zaki. Proprio questa mattina, l'attivista egiziano è ufficialmente uscito dal carcere dopo la grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi.

Le relazioni italo-egiziane hanno dunque avuto la meglio, e Zaki ha espresso subito il desiderio di fare ritorno in Italia, dai suoi colleghi universitari a Bologna. Neolaureato dell'ateneo Alma Mater, il ragazzo ha tanta voglia di tornare al più presto a condurre una vita normale.

La gratitudine verso l'Italia

Nel corso dell'incontro con l'Ambasciatore Quaroni al Cairo, il ricercatore egiziano ha espresso "grande apprezzamento " nei confronti del governo italiano e del suo operato. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, Zaki ha riconosciuto con gratitudine l'impegno personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Affari Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

"Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il mio rilascio e quello di tutti i prigionieri di opinione. Ringrazio anche il Governo, il Parlamento italiano, la Presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di reclusione e il processo solo per essermi laureato in un'università italiana, pur non essendo cittadino italiano ", ha scritto poi sulle proprie pagine social Patrick Zaki.

Finito il calvario

" Sono felice che il calvario iniziato da febbraio 2020 sia finito ", ha aggiunto il giovane ricercatore. " Spero che il calvario per tutti i prigionieri egiziani finisca al più presto e che questo sia l'inizio di una svolta ". Zaki ha dichiarato di vivere con grande emozione il pensiero di poter fare ritorno a Bologna dopo 4 lunghi anni. Tornerà presto, per una visita di alcuni giorni ai colleghi di università.