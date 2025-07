Intossicazione alimentare al nido: 8 colpiti

Una chiamata allarmata poco dopo il pranzo, molti bambini colti da malore e l'intervento dell'ambulanza e della polizia. È stata una brutta giornata ieri al Nido sull'albero per colpa, sembra molto probabile, di una intossicazione alimentare.

È successo proprio al pranzo di ieri. Il Nido sull'albero è un nido privato di via Gallarate, non lontano dal cimitero Maggiore. I bimbi, che hanno da pochi mesi a oltre 2 anni, frequentano anche nel mese di luglio e nella prima settimana di agosto. Ieri circa un'ora dopo il pasto la direttrice, Roberta Sabbatini, ha ricevuto dalle educatrici una chiamata di allarme. Molti bimbi e una insegnante avevano cominciato a vomitare. La dirigente è accorsa e sono stati chiamati il 112 e la polizia.

Si è subito pensato a una intossicazione alimentare. Il menù di ieri prevedeva pasta al ragù e bis di verdure, ma alcuni piccoli che si sono sentiti male avevano mangiato solo il primo. I bimbi con il malore appartengono a sezioni diverse. Nel nido ci sono in totale 21 iscritti, il bilancio finale parla di otto intossicati tra i bambini più una educatrice.

Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. I genitori sono arrivati e i bimbi, che non hanno avvertito altri sintomi oltre al vomito, sono stati portati a casa in anticipo. La direttrice ha inoltre attivato i Nas e prepara una denuncia su ciò che è accaduto. "Collaboriamo con questa azienda di catering da dieci anni - spiega - e non abbiamo mai avuto alcun problema. Non possiamo però ignorare questo grave episodio e abbiamo interrotto la fornitura, per non correre rischi. Ora il grosso problema è trovare un fornitore dei pasti alternativo. Stiamo cercando una soluzione da mettere in campo nel più breve tempo possibile".

La polizia ha redatto un verbale, partiranno tutti gli

accertamenti sui campioni raccolti nel nido e verranno accertate eventuali responsabilità. Alla direttrice non risultano per ora episodi analoghi accaduti in questi giorni in altre strutture servite dalla stessa azienda di catering.