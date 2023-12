"Io capitano" di Garrone candidato ai Golden Globes (senza presentatore)

Il film Io capitano di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes come miglior film non in inglese. Gli altri candidati sono Anatomia di una caduta (Francia - Justine Tier), Foglie al vento (Finlandia - Aki Kaurismaki), Past Lives (Usa - Cecile Song), La società della neve (Spagna - J.A Bayona), La zona d'interesse (Uk/Usa - Jonathan Glazer). La cerimonia dei Golden Globes si svolgerà il 7 gennaio. Io capitano ha vinto al Festival di Venezia il Leone d'Argento e il premio speciale per la regia a Matteo Garrone e il premio Mastroianni per il miglior attore esordiente al protagonista, Seydou Sarr. «Il film di Matteo Garrone compie un altro decisivo passo verso la conquista di un pubblico sempre più internazionale. Davvero congratulazioni al regista e a tutta la sua squadra per la strada fatta fin qui e un grande in bocca al lupo per i prossimi traguardi. Ringrazio Paolo Del Brocco di Rai Cinema per quanto ha creduto e sta credendo nel progetto, accompagnandolo passo dopo passo. Un ringraziamento speciale a Tiziana Rocca per l'impegno profuso a sostegno di questa importante nomination». Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della candidatura di Io Capitano di Matteo Garrone tra i film nominati nella categoria Miglior film non in inglese ai Golden Globe 2024.

Barbie e Oppenheimer guidano le nomination ai Golden Globe Awards rispettivamente con nove e otto candidature, seguiti da Killers of the Flower Moon e Povere creature, con sette nomination ciascuno. Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy e DàVine Joy Randolph sono tra i candidati nella categoria attori, riporta la Bbc. Tra le serie Succession, Only Murders in the Building e The Crown. La cerimonia si svolgerà a Los Angeles il 7 gennaio. Chris Rock si è rifiutato di presentare.