Ippica, il Gran Premio del Jockey club e grande festa di Halloween per i bimbi

Domani l'Ippodromo Snai San Siro ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione del galoppo: il Gran Premio del Jockey Club S.I.R.E. Una giornata speciale dove sport, cultura e intrattenimento si incontreranno nel segno della passione per il mondo dei cavalli. Durante l'evento sarà possibile anche partecipare al tour guidato #ScopriSanSiro per scoprire la storia dell'Ippodromo e dei personaggi che lo hanno reso celebre.

Non mancheranno l'intrattenimento musicale, un tour in carrozza e l'animazione a tema Halloween per i più piccoli. I cancelli dell'impianto di Piazzale dello Sport 16 si apriranno alle ore 12 accogliendo in un'atmosfera festosa tra sport, musica e attività per grandi e bambini. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, l'area del Paddock dedicata ai più piccoli si trasformerà in un villaggio di Halloween. Dalle 15.30 alle 18.30, animatori in costume, musiche da brivido e scenografie a tema coinvolgeranno i piccoli visitatori in tanti momenti di gioco all'insegna di creatività: dalla Caccia al Fantasma ai percorsi con le zucche, dai balli di gruppo al laboratorio creativo per realizzare piccole zucche in feltro. Non mancherà uno spazio allestito per i bambini e le bambine dagli 0 ai 3 anni, per vivere la magia di Halloween in totale sicurezza. La giornata si concluderà poi con la suggestiva Parata dei Mostri, una sfilata di piccoli fantasmi, zombie e streghette che animerà i viali dell'Ippodromo.

I più giovani potranno sperimentare il Battesimo della Sella, per vivere la prima esperienza a cavallo in sicurezza, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo,

mentre chi vorrà scoprire l'Ippodromo da un'altra prospettiva potrà salire sulla carrozza d'epoca per un emozionante giro tra le storiche strutture liberty dell'impianto. Ad arricchire la giornata le note di un sassofonista.