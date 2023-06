Isola, Segrate e San Siro, tutta la Milano di Silvio

Nasce al quartiere Isola, Silvio Berlusconi. In via Volturno 34, dove la famiglia si stabilisce dopo la guerra. Qui incontrerà l'amico di tutta la vita, Fedele Confalonieri, con lui frequenterà le scuole salesiane di via Copernico. Nel 1954 la maturità classica e, pochi anni dopo, la laurea in Giurisprudenza all'Università Statale, in via Festa del Perdono. I primi affari sono nel settore immobiliare, nel 1961 fonda la Cantieri Riuniti Milanesi Srl insieme al costruttore Pietro Canali e acquista un terreno in via Alciati per 190 milioni di lire. Tre anni dopo, con la neonata Edilnord, realizza un quartiere residenziale a Brugherio. Verso la fine degli anni Settanta Berlusconi realizza a Segrate Milano 2, il suo primo progetto di «città giardino», dove sta sorgendo anche l'ospedale San Raffaele. E sempre da Segrate, con l'acquisto di Telemilano, parte l'avventura televisiva destinata a diventare il colosso Fininvest e poi Mediaset, con quartier generale a Cologno Monzese. Nel 1980, al Teatro Manzoni, da un anno proprietà del Cavaliere, conosce l'attrice Veronica Lario, che sarà la sua seconda moglie. La dimora di Berlusconi diventa Villa San Martino, ad Arcore, punto di riferimento della vita politica italiana. Nel 1986 acquista il Milan. Per celebrare l'evento, il 18 luglio 1986 organizza un grande evento rossonero all'Arena civica, dove lui arriva direttamente in elicottero. L'avventura politica inizia nel 1994 con la prima vittoria elettorale nel Collegio 1, il centro storico della città.