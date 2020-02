Istanbul, Efeso e la Cappadocia, ecco il Gran Tour di Turchia

Stefano Passaquindici

Una doppia e avvincente proposta per i nostri lettori che possono scegliere tra un lungo weekend - dal 31 maggio al 2 giugno- alla scoperta di Istanbul oppure una settimana intera - dall'1 all'8 giugno - visitando anche la Cappadocia con Efeso, Konya, Pamukkale, e Izmir.

Arte e scenari naturali unici al mondo sono le parole d'ordine di questo viaggio alla scoperta della Turchia. Un grande Paese - ricco di storia, arte, archeologia e cultura - in bilico tra passato e futuro, tradizioni e modernità.

Ponte naturale tra Europa e Asia.

Le suggestioni di Istanbul, l'antica Bisanzio e Costantinopoli, con le moschee, i palazzi, le cupole, i minareti e il suo Grand Bazaar.

E poi il fascino misterioso della Cappadocia con i meravigliosi paesaggi naturali scolpiti dal vento e dalla pioggia che nel corso dei secoli hanno modellato enormi «Funghi» di pietra, i cosiddetti «Camini delle Fate». Al loro interno gli uomini hanno creato chiese, monasteri e vere e proprie città sotterranee scavate nella roccia.

Infine Efeso, con le sue splendide rovine e la vicina Casa di Maria dove, secondo la leggenda, la madre di Cristo avrebbe trascorso i suoi ultimi anni di vita. Un tour di una settimana alla scoperta di questi splendori: visiteremo tutti insieme - sono previsti anche momenti liberi per visite individuali di approfondimento, ma anche per lo shopping - la nuova Istanbul, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante; Kaymakli, Konya, Pamukkale, Efeso e Izmir.

Capitale dell'Impero Romano d'Oriente e di quello Ottomano, Bisanzio, Costantinopoli e oggi Istanbul è una città davvero ricchissima di storia, tra le più antiche e romantiche al mondo.

È la città dei sette colli, ma non è Roma. Ecco una delle tante sorprese di Istanbul, tutta un saliscendi (come Mosca, Edimburgo, La Mecca) e dove possiamo incontrare tutte le contraddizioni. Solo per dire: a Istanbul moschee, chiese e sinagoghe convivono pacificamente.

Noi visiteremo tutte le principali icone della metropoli: dalla Moschea Blu alla Basilica di Santa Sofia; dal Gran Bazaar al mercato delle spezie; dalla Basilica Cisterna al Palazzo del Topkapi.

E già questo varrebbe da solo il viaggio. Noi, invece, il terzo giorno, con chi lo vorrà, proseguiremo per Kaymakli, in Cappadocia: una vera città sotterranea con caratteristiche abitazioni trogolodite scavate nel tufo.

Poi ci immergeremo nelle magiche atmosfere degli incantevoli paesaggi naturali della Cappadocia. E, fra le tante possibilità, ci sarà anche quella di provare la grande emozione di sorvolarla in mongolfiera. Oltre al complesso dei «Camini delle Fate», del quale vedremo i vari aspetti sia sopra sia sotto terra, visiteremo il caravanserraglio di Sultanhan; Pamukkale - famosa per le sorgenti termali che si riversano in bianche gradinate di Stalattite calcarea - e l'antica città di Hierapolis con il Tempio di Apollo, il Teatro e la Necropoli.

Ma non è finita: il settimo giorno arriveremo a Efeso dove vedremo la vasta area archeologica, il grande teatro e i suoi splendidi edifici (come la Biblioteca) e la Casa di Maria.

Visitare il sito archeologico di Efeso sarà sicuramente un'avventura affascinante che ci lascerà a bocca aperta di fronte alle imponenti strutture e alla bellezza di ciò che rimane di una delle più grandi città ioniche in Anatolia. Efeso, nel periodo classico, era uno un porto commerciale di grande interesse e un centro culturale e religioso di spicco. Nel 560 a.C. circa, la città godeva anche di una delle sette meraviglie del mondo antico, ovvero del tempio di Artemide, di cui ora rimangono solo poche macerie perché, nel 401, venne raso al suolo per ordine dell'arcivescovo di Costantinopoli.

L'area archeologica è molto vasta e comprende una serie di edifici e strutture molto belle e suggestive.

Saremo accompagnati nel viaggio dal Vicedirettore de il Giornale Francesco del Vigo e saranno come al solito previsti anche incontri, dibattiti e di socializzazione tra i lettori del nostro quotidiano.

Viaggeremo con voli di linea diretti di Turkish Airlines e pernotteremo in hotel 5 stelle, al prezzo speciale riservato di 1.190 euro a persona in mezza pensione per il long weekend a Istanbul e 1.690 per il tour di una settimana, escursioni, ingressi, tasse e assicurazione incluse. I posti sono davvero limitati. Prenotate subito.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.