JLo madre "Inarrestabile" che lotta a colpi di cuore

Ascolta ora 00:00 00:00

Fare film insieme non porta molto bene alla coppia Jennifer Lopez-Ben Affleck. Lo avevano fatto nei primi anni 2000, con Amore estremo e Jersey Girl e si erano lasciati. Ci sono ricascati adesso con Unstoppable, storia vera dell'atleta Anthony Robles. Il film, che vede recitare JLo, è stato prodotto da Artists Equity, la casa di produzione che Ben Affleck ha fondato insieme all'amico e collega Matt Damon. Ebbene, anche questa volta la coppia, che si era sposata il 16 luglio del 2022, è scoppiata. Il divorzio è stato firmato e diventerà ufficiale dal 20 febbraio prossimo. Ora Inarrestabile, questa la traduzione italiana del titolo, è arrivato su Prime Video e la ormai ex coppia spera che, almeno a livello commerciale, questa volta il loro film insieme sia un successo. Per i primi due film, vent'anni fa, non andò così. Inarrestabile è la vera storia dell'atleta Anthony Robles, nato senza una gamba eppure in grado di vincere il campionato nazionale di wrestling nel 2011. Non parliamo di campionati per atleti con disabilità. Robles ha gareggiato e vinto contro colleghi normodotati. Una storia incredibile che il giornalista Austin Murphy ha scritto insieme allo stesso Robles. Nel film, diretto da William Goldenberg, al suo debutto alla regia ma con un Oscar per il montaggio grazie ad Argo, Jennifer Lopez (nella foto) interpreta la madre di Anthony Robles, Judy, mentre l'atleta ha il volto di Jharrel Jerome, già visto in Moonlight. Per l'attrice e cantante quella che viene raccontata in questo film non è tanto una storia sportiva, quanto il racconto «di un meraviglioso rapporto fra madre e figlio e della forza che si sanno dare l'uno con l'altra». Jennifer Lopez spiega che per interpretare Judy ha dovuto mettere da parte de stessa.

«Il tuo ego deve scomparire quando interpreti un personaggio reale, soprattutto un personaggio come questo. Judy è una donna ottimista e coraggiosa ma è comunque una donna, con i problemi famigliari di ognuna di noi, con le debolezze di ognuna di noi. Spero di averle reso onore».