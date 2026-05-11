Jon Batiste dialoga al piano con Mozart e Thelonious Monk

Jon Batiste (insignito, tra i tanti premi di una pioggia di Grammy ed Emmy Award, nonché di un Oscar) ha annunciato i suoi prossimi tre album incisi in studio, a partire da Black Mozart (Batiste Piano Series, Vol. 2), in uscita il 19 giugno su Decca Records Usa. La data di uscita cade volutamente su Juneteenth (la Giornata dell'Emancipazione in cui dal 1866 negli Stati Uniti si commemora la liberazione degli schiavi afroamericani), sottolineando il contesto culturale più profondo dell'album dove Batiste reimmagina la tradizione classica da una prospettiva musicale afroamericana. Secondo capitolo della serie per pianoforte solo di Batiste, l'album continua a mostrare l'impegno del pianista dedicato a innovativi compositori di epoche diverse avvalendosi, come strumenti, di composizione spontanea e improvvisazione. Artista che "promuove attivamente la normalità di essere musicalmente ambidestri" (Downbeat), Batiste ha anche annunciato oggi la prossima pubblicazione dei successivi volumi 3 e 4 della Batiste Piano Series, focalizzati entrambi su Thelonious Monk: Monk Meditations e Monk Movements, entrambi previsti per l'uscita su Verve Records il 14 agosto (in digitale: qui da noi i formati fisici seguiranno alla fine dello stesso mese). L'intento di Batiste con i tre album era "promuovere una conversazione musicale tra Monk e Mozart con me seduto al pianoforte, rendendolo loro onore con l'obiettivo di dare un contributo alle affinità che li accomuna".

E continua: "Wolfgang Amadeus Mozart, pioniere che creò il proprio linguaggio musicale pur onorando i suoi predecessori, maestro della simmetria e raffinato creatore di forme e strutture, combinò con grande maestria un'estrema semplicità melodica con una complessità strutturale che sfidava le convenzioni del suo tempo nel profondere un fascino universale. Come Thelonious Monk, per me un esempio moderno delle qualità, Mozart era un meticoloso metafisico in grado di padroneggiare un senso per la logica che, ancora oggi, in qualche modo sfida ogni spiegazione".