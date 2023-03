Lady Gaga in jeans e struccata più efficace di tante femministe

Jeans, maglietta, niente trucco e ciaone a tutte le formalità. A parte il muso lungo di Angela Bassett, la scena più imprevedibile dell'Oscar più prevedibile è stata quella di Lady Gaga, una delle poche ancora capaci di regalare sorprese anche nelle messe cantate in mondovisione. Per interpretare il suo brano Hold my hand (candidato alla statuetta) si è presentata con i jeans strappati sul ginocchio, una semplice t-shirt, i capelli raccolti e nessuna traccia di rossetto, fondotinta, mascara, stylist eccetera. Il miglior manifesto di libertà possibile. Un'esibizione simbolica in un'occasione simbolica. Nel tempo della finzione (leggasi fiction), Lady Gaga si è mostrata per quello che è, decidendo di mettere al centro la musica e non l'outfit, di accendere i riflettori sulla (bella) canzone e non sulla «performance» acchiappa like. Dopotutto Lady Gaga è abituata ad accompagnare le parole con i fatti e si è liberata delle convenzioni tipiche dell'Oscar (definite da sempre maschiliste) e si è seduta sullo sgabello proprio come Kurt Cobain dei Nirvana nell'unplugged di Mtv. Il pubblico ha applaudito in mondovisione. E le sacerdotesse del femminismo (termine generico per rendere l'idea) dovrebbero riflettere, specialmente quelle che parlano e parlano ma poi scendono a compromessi con ciò che criticano e, per capirci, arrivano agli Oscar ben fedeli a tutte le convenzioni del caso. L'anno scorso alla cerimonia degli Academy Beyoncé si è esibita con guanti, pizzi e giarrettiere. Anche la giovanissima Billie Eilish era vestita come al ballo delle debuttanti. Quest'anno Lady Gaga era arrivata sul red carpet con un abito Versace così in trasparenza da lasciar scoperto metà fondoschiena. Questo è glamour, signori, e lei è glamour. Ma poi, quando si è trattato di fare musica, ossia di celebrare la propria ragione sociale, si è spogliata degli orpelli e vai con i jeans. Per carità, niente di epocale. Ma la libertà dimostrata dalla più decisiva delle nostre popstar, prima provocante e poi essenziale, è una bella lezione alle donne che vorrebbero imporre alle donne di negare una parte di se stesse. Agli Oscar Lady Gaga si è mostrata per come è, fuori dalle convenzioni. E se non è libertà questa.