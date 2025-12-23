Lago di Como e villa D'Este mete ambite per le vacanze d'inverno

Il Lago di Como si conferma anche a Natale una delle destinazioni più attrattive per il turismo internazionale e per i milanesi che continuano a sceglierlo come meta ideale per una pausa natalizia all'insegna dell'eleganza, della buona cucina e della cultura. Durante il periodo natalizio, Como e la vicina Cernobbio propongono un allestimento diffuso che coinvolge il centro storico, il lungolago e le principali piazze. Gli sfolgoranti mercatini dislocati tra Piazza Cavour e le aree limitrofe, offrono una selezione di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche, diventando un punto di riferimento sia per i visitatori sia per i residenti. Elemento centrale è il grande albero di Natale in Piazza Duomo, che diventa il fulcro simbolico delle celebrazioni. A rendere l'esperienza suggestiva sono le videoproiezioni serali sulla facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta e sui palazzi storici, con giochi di luce e immagini a tema natalizio che animano la città nelle ore serali e attraggono un pubblico sempre più ampio. Le luminarie, sobrie ma curate, accompagnano le passeggiate mentre il lungolago offre una prospettiva più raccolta e silenziosa, molto apprezzata nei mesi invernali. Un Natale che punta meno sull'eccesso e più sulla qualità dell'esperienza.

Tra le eccellenze Villa d'Este a Cernobbio occupa un ruolo centrale. Storico albergo 5 stelle lusso, punto di riferimento internazionale dell'hôtellerie ma aperto al pubblico esterno. La stagione natalizia si è aperta con la tradizionale accensione delle luci e con l'allestimento A Christmas Tale, curato dal designer Vincenzo Dascanio. Il concept si sviluppa come un racconto visivo in più ambienti: dalla hall, trasformata in un viale alberato nei toni del rosso e del verde, alla Foresta di Tamburi, fino alla Stanza Gioiello con l'albero di Natale. La Veranda, la Greenhouse sulla Terrazza Lago e le aree esterne completano un percorso pensato per accompagnare gli ospiti attraverso atmosfere ispirate alle fiabe natalizie. C'è anche un programma di eventi per tutti: la Cioccolateria in Sala Colonne, fino al 6 gennaio, le Winter Cocktail Classes, gli incontri Meet the Chef, le Wine Dinners e le Jazz Nights al Club. Nel panorama comasco, fra le novità è l'inaugurazione di Casabianca, la villa affacciata sul lungolago aperta dalla famiglia De Santis come spazio dedicato all'arte contemporanea.

L'edificio degli anni Trenta ospita una collezione privata tra le più importanti, con circa 50 opere di artisti italiani e internazionali. Casabianca si distingue per un approccio non museale: nessun percorso obbligato, nessuna mediazione curatoriale esplicita, ma una fruizione libera degli spazi.