"L'Altra Italia" è un altro flop. Trasferita in seconda serata

Fin dall'inizio, la domanda era: ma perché la Rai si vuole ancora fare del male? E, purtroppo, la previsione nefasta si è avverata: L'Altra Italia, approfondimento condotto da Antonino Monteleone al giovedì sera si è rivelato «l'altro flop». E non si può usare altra espressione quando una trasmissione di prima serata di Raidue arriva a realizzare lo 0,9 per cento di share con soli 169.000 spettatori. Un trend negativo alla terza puntata cominciato male fin dal debutto con l'1,8 per cento. Insomma, nonostante le ripetute esperienze negative degli anni scorsi, la Tv di Stato ha voluto riproporre una trasmissione di notizie in modo poco strategico. Proprio in coincedenza con una serata in cui le reti concorrenti, Rete4 e La7, ormai hanno un pubblico super fidelizzato. In aggiunta non si capisce perché incaponirsi su questa strada dopo aver cambiato e distinto le linee editoriali delle tre reti: per Raidue show e intrattenimento, a Raitre l'approfondimento. Quindi, almeno, si poteva tentare l'esperimento sul terzo canale. Mentre, altrettanto misteriosamente, Chiambretti è stato messo su Raitre e non su Raidue. Antonino Monteleone, che dalla sua ha una grande esperienza alle Iene, pensava bastasse essere diverso e alternativo (e lo pensava pure chi l'ha chiamato in Rai) per riuscire a cambiare il corso degli eventi. E si è anche azzardato a dire che «gli ascolti non sono importanti». Ma non lo sono fino a un certo punto, perché questi dati mostrano un netto rifiuto. E dire che in contemporanea su Italia1 il suo ex programma Le Iene presentano: Inside ha ottenuto 821.000 spettatori con il 7,1 per cento. Ora bisognerà vedere il futuro del programma: la direzione Approfondimento (Paolo Corsini) fa sapere che si faranno degli interventi nel formato e nel posizionamento. Tradotto significa spostamento in seconda serata.

Per fortuna per la Tv di Stato (e sfortuna per L'altra Italia) giovedì la Rai si è rifatta alla grande con l'esordio stagionale di Don Matteo che è arrivato al 28 per cento di share con quasi cinque milioni di spettatori. I dati sì che sono importanti