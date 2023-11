L'animazione insegna ai più piccoli il fascino dei suoni

Arriva oggi, alle ore 16 in prima tv assoluta su Rai Yoyo e in boxset con tutti gli episodi su RaiPlay, Il Cercasuoni. Si tratta di una serie animata pensata per i più piccoli, con protagonista un bambino parzialmente sordo che ha una straordinaria passione per la natura e per tutti i suoni.

Non è facile creare una serie che metta a tema una disabilità sfuggendo ai luoghi comuni, e ancora meno farlo se ci si deve rivolgere a bambini in età prescolare. Ci riesce questa coproduzione tra la società Enanimation di Torino e la britannica Eagle vs Bat per Rai Kids e il canale inglese Itv, che vanta la prestigiosa collaborazione dei premi Oscar 2023 Mackinnon & Saunders per la realizzazione e l'animazione dei pupazzi e dei set.

Già in onda nel Regno Unito su Itv, con Keira Knightley nel ruolo di narratrice (per la versione italiana è Carolina Crescentini), Il Cercasuoni (The Sound Collector), 60 episodi da 5 minuti l'uno, si avvale della supervisione scientifica di consulenti di audiologia, come il Dr. Edward Killan, professore associato alla facoltà di Medicina dell'Università di Leeds, e l'appoggio della British Society of Audiology.

Il suono, insieme alla bellezza delle immagini, è infatti l'elemento chiave della serie, in cui ogni episodio è cesellato con una cura certosina. È stata inoltre coinvolta per le musiche e i suoni la compositrice e percussionista sorda di fama mondiale Dame Evelyn Glennie, vincitrice di due Grammy Awards. Innovativa è anche la scelta della tecnica di animazione che, grazie a un complesso lavoro di compositing realizzato dallo studio torinese Enanimation, unisce le riprese in live action e la puppet animation.