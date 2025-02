L'appuntamento su una chat di incontri poi la rapina in casa: preso un egiziano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono conosciuti su una app di incontri e martedì sera c'è stato l'incontro. Ed è così che l'uomo italiano di 47 anni ha invitato da lui, un appartamento in piazza Diaz a Sesto San Giovanni, il 22enne egiziano conosciuto sulla chat. Che ne approfitta per aggredire il padrone di casa, legarlo a una sedia e rapinarlo. Il giovane, che è pregiudicato, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di rapina dopo una indagine lampo a cui hanno partecipato più uffici.

La vittima ha raccontato che non appena il suo invitato è entrato in casa ha capito che era stato un azzardo riceverlo lì e da solo. Il 47enne infatti è stato immediatamente assalito, quindi legato a una sedia e imbavagliato dal rapinatore che, dopo averlo minacciato con un coltello, gli ha preso il cellulare e si è fatto un bonifico di 170 euro. A quel punto, però, il nordafricano ha deciso che quei soldi non erano abbastanza e ha portato via anche del denaro contante che ha trovato nell'appartamento dopo che si è messo a rovistare un po' ovunque.

Quando il ragazzo se n'è andato e l'uomo si è riuscito a liberarsi ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni. Fondamentali per le indagini sono stati i rilievi effettuati dalla Scientifica, i poliziotti hanno isolato un'impronta digitale del malvivente. Ed è stata infatti proprio l'impronta a portare al 22enne, persona già nota alle forze dell'ordine.

Anche grazie alle informazioni della vittima, gli agenti hanno scoperto che il giovane fa Milano frequentava piazzale Cuoco. Accompagnato in questura, ha ammesso le proprie responsabilità raccontando di aver venduto il telefono per 440 euro.