L'auto va contro l'albero e poi si ribalta: muore ragazza 23enne

Una giovane di 23 anni è morta nella notte all'ospedale Policlinico di Milano dopo uno schinato in auto. Era a bordo di una 500 del car sharing come passeggera insieme a un ragazzo ed un'altra ragazza. Lo schianto è avvenuto alle 4,30 vicino alla stazione Centrale. L'auto viaggiava lungo viale Lunigiana quando poco prima dell'incrocio con via Gioia ha urtato il cordolo dello spartitraffico. E'andata prima ad urtre con violenza contro un albero e poi dopo alcune giravolte ha finito la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Alla guida dell'auto un ragazzo di 25 anni, che ha riportato diversi traumi, così come la trentenne seduta davanti al suo fianco, rimasta incastrata dopo il ribaltamento. Verifiche sono in corso anche per accertare se i tre ragazzi avessero agganciata la cintura di sicurezza. Ma è stata una giornata tragica anche su altre strade della regione. Incidente mortale sulla tangenziale Est all'uscita per Vimercate. Un'auto ha sbandato per poi schiantarsi contro la cuspide che divide la corsia principale dallo svincolo. Il conducente è morto sul colpo mentre la moglie di 43 anni, che era seduta al suo fianco, è stata trasportata in gravi condizioni al San Gerardo di Monza. Secondo le prime ricostruzioni il 47enne al volante di una Opel Astra Station Wagon mentre stava viaggiando in direzione Usmate, avrebbe perso il controllo della macchina. Per il violento impatto contro il guardrail, l'automobile è stata sventrata. Sempre ieri mattina un 18enne è morto e due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto a Forcola, in Valtellina. I tre erano in auto e stavano andando a scuola negli istituti superiori di Sondrio. La vettura, per cause ora al vaglio dei carabinieri, si è schiantata contro un muro che costeggia la strada provinciale delle Orobie. Ed è di un morto e tre feriti il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Nembro a pochi chilometri da Bergamo. Una Volkswagen Golf con a bordo quattro giovani è finita fuori strada all'altezza di una curva ed si è ribaltata in un canale. Uno dei quattro, Manuel Rota Graziosi, 22 anni, di Ranica è morto sul colpo. Gli altri tre due 21enni e una 20enne sono rimasti feriti.