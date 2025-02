Lavori in via Pellico? Ristoranti e hotel chiedono di chiuderla a tappe

Ascolta ora 00:00 00:00

Via Silvio Pellico, la strada che unisce la Galleria a corso Vittorio Emanuele, è in attesa di restyling. I lavori dovrebbero partire a breve, forse già lunedì prossimo: durata 9 mesi. Ma sulla data di avvio e su come si articolerà il cantiere non vi sono certezze. Chiariamo. Sul progetto il Comune sta lavorando da mesi ma ancora non esiste una comunicazione ufficiale (la data della prima posa dovrebbe con molta probabilità essere annunciata in settimana). Il vero dilemma è un altro: la strada verrà chiusa per intero - come si è pensato fino ad oggi - per tutta la durata dei lavori, oppure - come chiedono alcuni ristoratori - un pezzo alla volta? Silvio Pellico non è una strada lunga, misura 250 metri appena, «ma comprende almeno venti attività commerciali con 400 dipendenti, chiuderla per tanti mesi porterebbe a disagi enormi» ha chiarito chi ci lavora. Sul quel piccolo tratto si affacciano Grand Hotel come Park Hyatt a Room Mate Giulia e vari ristoranti stellati. Perciò un gruppo di esercenti ha chiesto a Palazzo Marino di procedere a step, «e cioè di rendere inaccessibili 80 metri ogni tre mesi per non costringere allo stop tutte le attività e, allo stesso tempo, contenere i disagi alla clientela». L'incontro chiarificatore si terrà mercoledì. In Comune hanno anticipato che il cantiere di via Pellico sta coinvolgendo diversi uffici, e che «le vie di uscita e il carico-scarico delle attività saranno garantiti per tutti».

Ma c'è anche chi immagina il risultato finale, come Pier Antonio Galli, gestore del ristorante «Galleria» e

consigliere dell'associazione Salotto di Milano legata a Confcommercio: «Si parla da tempo di questa ristrutturazione, Silvio Pellico non è stata valorizzata per anni, avremo finalmente un'area degna del centro di Milano».