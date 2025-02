Il lavoro cambia faccia, e le imprese giocano la carta del welfare

Ascolta ora 00:00 00:00

L'approccio nel mondo del lavoro è cambiato. Per un numero sempre crescente di imprese italiane il welfare aziendale non è più una semplice questione di benefit economici e di premialità, come veniva inteso in passato. Oggi il benessere dei lavoratori passa infatti attraverso l'adozione di un modello olistico che valorizza le risorse umane attraverso un generale miglioramento della qualità della vita in azienda.

Tutto parte dalle esigenze delle persone, dalla valorizzazione dei loro talenti e dal rispetto della diversità: un recente rapporto del Censis ha attestato che per l'89,2% dei lavoratori è essenziale essere presi in considerazione, sentirsi ascoltati e riconosciuti. Ed è aumentata anche la consapevolezza sul welfare aziendale, di cui l'81,8% degli occupati riconosce l'esistenza e dunque l'importanza.

Le nuove priorità di cui le imprese si fanno promotrici riguardano dunque la creazione di un ambiente di lavoro sano, sicuro, inclusivo, che valorizzi la diversità di genere e di etnia contribuendo a far emergere il talento e a favorire il benessere di tutti i dipendenti.

L'area Risorse Umane riveste un ruolo sempre più attivo nella definizione e nell'attuazione di questi orientamenti. Il contesto post-pandemico ha inoltre messo in evidenza l'importanza della salute psicofisica e di un giusto equilibrio tra vita professionale e privata. Questi obiettivi necessitano d'essere raggiunti anche attraverso la formazione continua, elemento fondamentale per far crescere le competenze dei dipendenti.

Il vero fattore abilitante per il welfare aziendale è però la sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature: sociale (che significa inclusione e pari opportunità), economica e anche ambientale.

Le aziende amiche dell'ambiente tutelano infatti i loro dipendenti riducendo le emissioni inquinanti, progettando spazi di lavoro ad alta efficienza energetica e promuovendo la mobilità sostenibile. Le strategie aziendali orientate al green welfare sono peraltro esempi di come l'impresa possa coniugare il benessere dei dipendenti e la responsabilità ecologica.