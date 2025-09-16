“C’è Posto per Te” arriva a Campobasso: lavoro e opportunità per i cittadini del Molise

Campobasso, 16 settembre 2025 - Grande partecipazione in Piazza della Vittoria a Campobasso per la tappa molisana del tour nazionale “C’è Posto per Te”, promosso da Sviluppo Lavoro Italia, in programma il 16 e 17 settembre. Il truck itinerante ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo un supporto concreto alle politiche attive per l’occupazione. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare, orientare e favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti concreti di networking e incrocio tra domanda e offerta, oltre a sensibilizzare i cittadini sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali. La tappa molisana ha registrato una grande affluenza, attirando in particolare giovani e donne desiderosi di costruire il proprio futuro professionale. Sono, infatti, 32 le aziende che hanno aderito al Recruiting Day che si terrà mercoledì 17 settembre, con circa 1.000 posizioni lavorative disponibili.

A presentare l’iniziativa in Piazza della Vittoria: Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Gianluca Cefaratti, Assessore al Bilancio, finanza e patrimonio, politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore, politiche per l'immigrazione, Regione Molise e Marialuisa Forte, Sindaco di Campobasso.

In Molise gli occupati nel primo trimestre del 2025 sono 103mila, stabili rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il tasso di occupazione è pari al 56,7% in aumento di mezzo punto percentuale rispetto al primo trimestre 2025. Il tasso di disoccupazione diminuisce di 1,7 punti percentuali, dal 9,6% del primo trimestre 2024 al 7,9% del primo trimestre 2025. Tra il 2025 e il 2029 si stima un incremento dello stock occupazionale, che porterà a un fabbisogno complessivo previsto di circa 18mila unità, considerata anche la componente di sostituzione. Il 37% del fabbisogno occupazionale riguarderà personale in possesso di una formazione terziaria e il 50% lavoratori con un titolo di formazione secondaria di secondo grado, cioè un diploma liceale, un diploma tecnico-professionale o una qualifica di formazione o diploma professionale.

“Questa è un’iniziativa che dimostra quanto sia fondamentale mettere in campo azioni mirate per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro, valorizzando le risorse locali e sostenendo lo sviluppo territoriale. In Molise, i segnali positivi del mercato del lavoro confermano l’efficacia delle misure adottate sia a livello regionale che nazionale, grazie alle buone politiche promosse dal Governo e dal Ministero del Lavoro”, ha dichiarato Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia. “Stiamo assistendo a una ripresa incoraggiante, come evidenziato dai dati Istat sull’occupazione, per cui l’obiettivo del progetto ‘C’è Posto per Te’ è quello di sostenere l’occupazione territoriale offrendo strumenti concreti per entrare nel mercato del lavoro con determinazione. L’attesa partecipazione al Recruiting Day di domani conferma il nostro impegno nell’attuazione di politiche attive per il lavoro, verso la costruzione di un sistema occupazionale più inclusivo, dinamico ed efficace”.

Soddisfatto dell’iniziativa Gianluca Cefaratti, Assessore al Bilancio, finanza e patrimonio, politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore, politiche per l'immigrazione, regione Molise: “Il Molise si fa promotore attivo di un’iniziativa di rilevanza nazionale per affrontare il mismatch tra le competenze richieste dal mercato e quelle disponibili, creando un ponte diretto tra le aziende del territorio, associazioni di categoria e i cittadini in cerca di un’occupazione. Puntiamo con questa iniziativa ad offrire ai nostri giovani la possibilità di restare sul proprio territorio. È per noi fondamentale contrastare lo spopolamento e i numeri illustrati dalla presidente Nicastro sono confortanti. C’è un calo della disoccupazione e una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro. Dobbiamo ancora lavorare su chi è sfiduciato, gli inattivi, e ‘C’è Posto per Te’ rappresenta proprio per loro un’opportunità che invito a cogliere. La partecipazione del Molise a questa importante campagna nazionale - conclude l’assessore - si è realizzata grazie ad un costante e fattivo lavoro in sinergia tra Sviluppo Lavoro Italia, Regione Molise, Agenzia Molise Lavoro e Centri per l’Impiego per dare risposte sempre più concrete alle esigenze del mercato del lavoro e nel supportare la crescita professionale dei nostri concittadini”.

Plaude all’iniziativa anche il Sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte: “Il Molise sta vivendo una crisi demografica profonda e strutturale. In venticinque anni, le politiche regionali non sono riuscite a contrastare lo spopolamento, la fuga dei giovani e il progressivo invecchiamento della popolazione. I numeri parlano chiaro: oltre 31mila residenti persi tra il 2000 e il 2024, una riduzione del 10% della popolazione totale, e una drammatica contrazione della fascia giovanile, calata di oltre il 16% in appena un decennio. Campobasso non è immune da questa emorragia. Ecco perché, come amministrazione comunale, abbiamo scelto di agire con determinazione: investiamo in politiche abitative inclusive, mettiamo al centro della nostra azione il cittadino, soprattutto quello fragile, e collaboriamo attivamente con l’Università del Molise per creare opportunità concrete per chi sceglie di studiare e vivere qui. Invertire la rotta non è un compito che può ricadere solo sulle spalle delle istituzioni locali: serve il contributo di tutti — cittadini, imprese, università, associazioni — per costruire un nuovo patto territoriale. Ma da soli non basta. Per questo accogliamo con convinzione iniziative come ‘C’è Posto per Te’, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, che portano il lavoro direttamente nei territori. Non si tratta solo di orientamento: è un’azione strategica per ridurre il divario tra domanda e offerta, per rendere il mercato del lavoro più accessibile e trasparente, soprattutto per i giovani. È così che si costruisce futuro: con politiche che parlano ai territori e con strumenti che generano fiducia e possibilità”.

Durante le due giornate, organizzate in sinergia con la Regione Molise e le istituzioni locali, saranno proposte attività interattive suddivise in aree tematiche: orientamento, formazione, personal branding e incontri con aziende e recruiter. Si terranno anche laboratori dedicati all’autoimpiego e alle competenze digitali grazie al Progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, l’iniziativa di formazione online promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni, con lo scopo di rafforzare le competenze digitali dei cittadini e supportarli nel cogliere nuove opportunità professionali. Sono previsti anche seminari per studenti, lavoratori in CIGS e operatori dei CPI, che offrono un’occasione unica per favorire l’inclusione lavorativa e valorizzare le risorse del territorio. Tra i momenti principali, il Recruiting Day che si terrà il 17 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, presso il Distretto Militare, con colloqui diretti con 32 imprese locali e oltre 1.

Il Truck itinerante di Sviluppo Lavoro Italia proseguirà il suo viaggio con altre 7 tappe in tutta Italia per far conoscere le opportunità di formazione e lavoro che molto spesso non vengono colte.