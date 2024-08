Carenza di lavoratori specializzati, quali sono i ruoli professionali più difficili da trovare in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Per quanto in assoluto si parli spesso e volentieri dell'elevato tasso di disoccupazione nel nostro Paese, un altro dato inizia a creare preoccupazione tra le aziende e le imprese: in Italia si lamenta infatti anche la mancanza di figure professionali altamente specializzate, richieste in settori trainanti e "tradizionali" come ad esempio quello tessile o farmaceutico. Questa carenza è rilevabile anche nei campi relativamente più "giovani", dato che sono sempre più ricercati ma difficili da reperire lavoratori nei settori del management aziendale, dell'analisi dei dati e del web marketing.

A lanciare l'allarme è il Centro studi di Confindustria all'interno del consueto report estivo in cui vengono registrati i dati dei primi 5 mesi del 2024, ovvero il periodo compreso tra gennaio e maggio: il focus è proprio sul problema relativo alle enormi difficoltà da parte delle aziende italiane a sopperire alla mancanza di professionisti specializzati che risulterebbero invece determinanti ai fini della produttività.

Il 69% delle imprese consultate dagli industriali ha infatti segnalato di aver avuto problemi di copertura dei ruoli loro necessari nel momento in cui si sono messe alla ricerca di determinate figure, pur avendo nel 32% dei casi proposto condizioni favorevoli ai candidati aprendo alla possibilità di alternare la presenza fisica sul luogo di lavoro allo smart working anche per 3 o in qualche caso 4 giorni alla settimana. Questo dato, il più allarmante, è più alto di quasi quattro volte rispetto a quello registrato in periodo di pandemia.

Ma per quali figure professionali ci sono più difficoltà di reperimento? Stando all'analisi di Confindustria, la maggioranza delle aziende contattate, vale a dire circa il 70%, lamenta problemi nel trovare le "competenze tecniche". Al secondo posto vi sono le "mansioni manuali", che non risultano reperibili per il 48% delle imprese interpellate, una percentuale che sale fino al 58% nel settore dell'Industria.

Per quanto concerne i ruoli emersi più di recente, qualche criticità si registra nel reperire lavoratori esperti nel settore della transizione digitale, come segnalato dal 66% delle aziende entrate nel report, e in quello delle politiche green: in questo caso si arriva "solo" al 15%, ma solo perché si tratta di una figura professionale molto specifica.

Il 33% degli imprenditori contattati lamenta invece difficoltà a trovare dipendenti in grado di contribuire a creare un profilo internazionale alla propria azienda. Dinanzi a tutte queste difficoltà, il 49% degli intervistati ha rivelato di aver avuto necessità di rivolgersi a servizi e