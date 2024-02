Dogane e Monopoli, Savino assicura: "Nessuna chiusura"

Sulle notizie diffuse da alcuni quotidiani e testate web che hanno creato grande preoccupazione paventando presunti tagli alle sedi operative dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) con il conseguente depotenziamento del presidio sul territorio, è intervenuto direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, per chiarire come stanno veramente le cose.

Queste informazioni: " Sono destituite di ogni fondamento in quanto il processo di riorganizzazione territoriale posto in essere dall’Agenzia nell’ultimo anno, attuativo dell’articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, non prevede alcun taglio: "nè scomparsa di sedi o riallocazione coattiva di personale, se non nell’ambito dello stesso Comune di attuale servizio ", ha spiegato il direttore Alesse.

Un specifica dovuta, che ha messo a tacere informazioni infondate. “ Il modello organizzativo in fase di studio dall’Agenzia, anche grazie all’istituzione di nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità previste dalla legge, che possono assicurare un ulteriore sviluppo di carriera per il personale impiegato, garantisce, a parità di condizioni logistiche, un aumento della qualità dell’attività di controllo dell’Agenzia ” ha anche specificato il direttore aggiungendo anche: “ Le suddette notizie di stampa sono fuorvianti, non si fondano su dati oggettivi ne’ sui modelli in fase di studio, non c’e’ alcun taglio in atto ”.

Sulla questione è anche intervenuto anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino: “ La riorganizzazione degli uffici dipendenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si orienta verso un modello operativo più efficiente, senza prevedere la chiusura di strutture né il trasferimento di personale" .

" Avviene nel pieno rispetto dell’autonomia dell’Agenzia. Nei giorni scorsi mi sono confrontata con il Consigliere Alesse, che ringrazio per l’impegno e la competenza con cui sta guidando l’azione di ammodernamento. Questa iniziativa favorisce, dopo anni, un’integrazione e una maggiore collaborazione tra le diverse competenze ”, spiega ancora il sottosegretario.