Estetica e wellness ripartono. Confesercenti: "Ritorno a livelli pre-Covid"

Dopo le grandi difficoltà riscontrate durante l’emergenza epidemiologica, ecco la vera ripartenza per estetica e wellness. Un comparto da 8,5 miliardi di fatturato l’anno, che dà lavoro a 158 mila imprese e 545 mila occupati: i numeri di Confesercenti Immagine e Benessere ricalcano finalmente quelli dell’epoca pre-Covid dopo mesi di grande difficoltà. La crisi innescata dal virus aveva ridotto il fatturato del 50 per cento nel 2020, ma ora hairstylist, barberie, nailist, make-up artist e i centri estetica e benessere hanno recuperato il terreno perduto: i dati del 2022 sono tornati ai livelli di quelli del 2019. Ma c’è ancora qualche criticità da affrontare, come emerso nel corso del convegno “Antiche professioni e nuove opportunità”, organizzato dal sindacato italiano delle professioni dell’estetica e del wellness.

Come evidenziato dal presidente di nazionale di Confesercenti Immagine e Benessere Sebastiano Liso, uno dei problemi principali è legato alla mancanza di collaboratori qualificati per riuscire a soddisfare la domanda. Ecco l’analisi dell’esperto: “La Lombardia, che guida la classifica con circa 17mila attività di barbieri e parrucchieri, è quella che soffre di più la carenza di professionisti. Bisogna fare di più cercando di abbassare il costo del lavoro. Una battaglia che stiamo portando avanti, da anni, nelle sedi opportune così come, tra le altre, l’abbassamento delle aliquote Iva per il nostro comparto” . Ma non solo: il sindacato ha posto l’accento sull’abusivismo dilagante – che spesso opera nella dimensione “domiciliare” – e sulle difficoltà della formazione.

Confesercenti Immagine e Benessere premia le stelle della Scala

Confesercenti Immagine e Bellezza ha premiato due eccellenze artistiche del nostro Paese, due icone riconosciute a livello internazionale: parliamo di Marta Romagna ed Alessandro Grillo, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano. “Vogliamo ringraziare e premiare due eccellenze Italiane che con la loro arte e bellezza hanno portato il Made in Italy nel mondo. Marta e Alessandro, compagni di palcoscenico e compagni nella vita”, le parole del presidente Liso. Grande soddisfazione per Marta Romagna: “Un premio inaspettato, ma molto apprezzato che proviene da un settore che ha un ruolo molto importante per il nostro lavoro, quindi ne siamo doppiamente onorati. Lo specchio, per noi come per voi, è un compagno di vita e grazie a voi l’immagine che vediamo riflessa è sempre all’altezza di ogni situazione”. Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandro Grillo: “La danza si esprime con il movimento che deriva dal corpo. Più c’è benessere e meglio si riesce a danzare. Ringrazio Confesercenti Immagine e Benessere per questo importante riconoscimento soprattutto perché proviene, come ha detto Marta, da un comparto che ha un ruolo essenziale nel nostro lavoro”.