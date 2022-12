JTI e i produttori di tabacco in campo per tutelare la filiera

Grande attesa per l’incontro che si terrà mercoledì 7 presso la sede di Deltafina tra la società e OPTA, l’organizzazione agricola che racchiude tutte le cooperative agricole che forniscono tabacco a JTI.

Il 29 luglio scorso, presso la sede di Deltafina, società attiva nella lavorazione del tabacco, a Ospedalicchio di Bastia Umbra è andata in scena la firma dell’accordo tra Deltafina, l'Organizzazione di produttori OPTA e le organizzazioni sindacali umbre FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, con l’obiettivo di fornire a JTI di oltre 8mila tonnellate di tabacco Virginia.

Nell’incontro del 7 dicembre Deltafina comunicherà il prezzo di acquisto per il tabacco che è stato raccolto e conferito ai sensi dell’accordo. Grande attenzione è rivolta ad esso da parte degli attori in gioco dopo che Deltafina e JTI hanno, fino ad ora, messo in campo uno sforzo importante per rispettare gli accordi presi in fase di contrattazione.

Deltafina e JTI sono andati anche oltre proponendo un accordo innovativo che, per la prima volta, si fa carico anche dei costi energetici affrontati dagli agricoltori in fase di cura del prodotto e della sua lavorazione. Un’attenzione alla filiera decisamente importante dato che, ad oggi, l’energia è la principale voce di spesa degli attori della filiera. La spinta dei costi verso l’alto avrebbe reso insostenibile la coltivazione se non fosse stato per l’impegno di Deltafina e JTI di farvi fronte.

Si è trattato di una grande prova di supporto e vicinanza alle esigenze del mondo agricolo. L’avvicinamento all’incontro è stato accompagnato da grande tensione a causa delle previsioni sull'incremento della tassazione sui prodotti a base di tabacco contenute dalla legge di bilancio in discussione in Parlamento.

A tal proposito di recente nel corso di un incontro organizzato presso il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, alla presenza del ministro Lollobrigida e del vice ministro Leo del Ministero delle Finanze sono state evidenziate tutte le potenziali criticità di tali previsioni: sia il ministro Lollobrigida che il viceministro Leo hanno promesso di analizzare l’attuale testo e di trovare una soluzione più equilibrata.

La filiera rimane in attesa di conoscere gli sviluppi e di ricevere un segnale di attenzione e supporto per dissipare le proprie preoccupazioni e poter sperare nel futuro.