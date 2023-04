Lavoro, le aziende cercano 10mila tecnici. Come candidarsi

L’analisi a campione condotta dal Centro Studi di Distretto Italia sul fabbisogno lavorativo delle imprese italiane ha fornito un dato interessante: le aziende sono alla ricerca di oltre 10mila tecnici nell’ambito dei settori energia, telecomunicazioni, costruzioni e digitale. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per quei tanti giovani in cerca di un’occupazione, i quali potrebbero trovare la strada giusta per inserirsi nel mondo del lavoro. Ma come si può fare per candidarsi ai ruoli ricercati dalle imprese?

I corsi

L’opportunità è data dai corsi organizzati a livello nazionale. Le persone interessate possono già iscriversi alle prime quattro Scuole dei Mestieri che avvieranno la formazione per posatori di fibra ottica, responsabili di cantiere e impiantisti e per programmatori software. Per i primi due corsi le lezioni dureranno cinque settimane, dopodiché si potrà accedere al mercato del lavoro, mentre per i programmatori la durata della formazione è di venti settimane. È possibile candidarsi accedendo alla piattaforma web www.distrettoitalia.elis.org.

Gli enti coinvolti nel progetto

Sono trentaquattro i soggetti coinvolti nel progetto di formazione di nuovi tecnici. A capo della cordata, per i primi sei mesi, c’è Autostrade per l’Italia. Gli altri enti partecipanti sono: A2A, Acciaierie d’Italia, Adecco, Bain & Company, Bnl Bnp Paribas, Boston Consulting Group, Cisco, Confimprese, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, FMTS Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, Gruppo FNM, Made in Genesi, ManpowerGroup, Milano Serravalle - Milano Tangenziali, OpenEconomics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, SITE Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synergie, TIM, Trenord e Umana.

I numeri del fabbisogno lavorativo

Dallo studio condotto da Distretto Italia è emerso che il maggior fabbisogno di unità lavorative in ambito tecnico è al Nord, con il 31% delle richieste. A seguire ci sono le Isole, con il 12%, il Centro, con il 6%, e il Sud, con il 4%. La restante domanda, pari al 47%, è spalmata su tutto il territorio nazionale. I profili di tecnici più richiesti sono: addetti alla posa di cavi di fibra ottica (35%), responsabili di cantiere (8%), tecnici operativi (6%), tecnici programmatori (7%).

Gli obiettivi