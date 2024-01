Cerchi lavoro? Ecco quali sono le (nuove) professioni più richieste

Il nuovo che avanza che si fonde con il "vecchio" già esistente ma anche con l'introduzione di competenze professionali: è sempre più ampio e variegato il mondo del lavoro in Italia come mostra l'analisi di Linkedin. Negli ultimi anni gli "skill set" (insieme di abilità) richiesti dalle varie professioni sono cambiati del 25% rispetto al 2015 e cambieranno, globalmente, fino al 65% entro i prossimi sei anni. Ma quali sono le figure professionali più ricercate nel nostro Paese negli ultimi cinque anni?

Addetto allo sviluppo commerciale

Al primo posto ecco l'Addetto allo sviluppo commerciale che ha il compito di riercare " potenziali nuovi clienti, proponendo prodotti idonei alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita" . I settori più rappresentati per questo profilo sono quello tecnologico, informatico (Internet) ma anche di consulenza e servizi aziendali con le aree principali in cui si assume piazzate al Centro-Nord (Milano, Torino e Roma su tutte). Sono necessari almeno due anni e quattro mesi d'esperienza e vengono assunte più facilmente donne (53%) rispetto agli uomini (47%). Vista l'evoluzione del mondo del lavoro, la possibilità di lavorare da remoto è del 47%.

Ingegnere IA

Al secondo posto ecco un mestiere in linea con i tempi e con il prossimo futuro: l'Ingegnere dell'intelligenza artificiale che utilizza l'IA " e modelli di apprendimento automatico per sviluppare soluzioni che possono aiutare le aziende ad aumentare la propria efficienza". Sono necessarie competenze di machine learning e sull'elaborazione del linguaggio naturale ma, secondo le statistiche, il 75% degli occupati di questo settore è rappresentato dagli uomini.

Analista

Al terzo posto ecco un'altra professione che molti anni fa non c'era o sicuramente meno richiesta di adesso: l'Analista SOC, ossia coloro i quali si occupano della sicurezza informatica delle aziende monitorando le attività sui siti web, sui server e i vari database alla ricerca di eventuali minacce che si chiamani hacker. I settori in cui viene richiesta la figura lavorativa sono quelli di consulenza e servizi, mezzi di comunicazione e telecomunicazioni e viene valutata positivamente un'esperienza pregressa di almeno 2,6 anni.

Specialista di sostenibilità

Quarta posizione tra le professioni più richieste in Italia ecco il Sustainability specialist, ossia lo Specialista di sostenibilità che " creano, supervisionano e implementano strategie volte al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle organizzazioni", spiegano gli esperti della ricerca Linkedin. Tra le competenze più diffuse ecco la " Rendicontazione di sostenibilità, Consulenza, Sviluppo sostenibile" mentre i settori più rappresentati sono quelli sulla consulenza e servizi aziendali, produzione di macchinari e fabbricazione di mezzi di trasporto. Per l'assunzione sono richiesti almeno 2,8 anni di esperienza ed è un lavoro che richiede la presenza (soltanto 4,9% da remoto).

Ingegnere del Cloud

Al quinto posto si piazza, anche qui, una professione figlia dei nostri tempi: il Cloud engineer, ossia l'Ingegnere del Cloud che svolte manzioni aziendali " legate al cloud computing, come il monitoraggio e il mantenimento dell’infrastruttura e dei server" . L'attuale distribuzione di genere vede un 19% per le donne e un 81% degli uomini ma per essere assunti servono almeno tre anni e cinque mesi di esperienze pregresse nel settore.

Ingegnere dei dati

Sesta posizione tra le professioni più ricercate ecco il Data engineer, indicato anche con il nome di Ingegnere dei dati che si occupa di lavorare con " set di dati aziendali, creando programmi e sistemi in grado di acquisirli, aggregarli e trasformarli" . I settori più rappresentati sono quelli di servizi e consulenza IT, Tecnologia, informazioni e internet e sono richiesti quasi tre anni di esperienze pregresse.

Responsabile acquisti

Al settimo posto ecco un lavoro che esiste già molto prima dell'avanzamento tecnologica dei nostri tempi, il Responsabile acquisti: nel caso specifico, chi assume questa figura dovrà essere in grado di gestire " il processo di approvvigionamento di beni e servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali, definendo strategie e modalità d’acquisto ". Tra le competenze richieste tutto ciò che riguarda gli acquisti e la loro gestione da occupare nei settori che riguardano la fabbricazione di mezzi di trasporto, la produzione di macchinari e la fabbricazione di prodotti chimici. In questo momento si assume principalmente a Milano, Roma e Bologna ma sono necessari 3,8 anni di esperienza.

Ingegnere della cybersicurezza

Ottava posizione per il Cyber security engineer, Ingegnere della cibersicurezza che si occupa di creare e implementare soluzioni che devono proteggere i sistemi informatici dagli attacchi hacker. Per questa ragione sono richieste competenze in "S icurezza informatica, Vulnerability Assessment, Sicurezza delle reti | Settori più rappresentati: Servizi e consulenza IT, Fabbricazione di mezzi di trasporto, Intermediazione creditizia". Queste figure sono richieste a Milano, Roma e Napoli ma serve un'esperienza di almeno 3,8 anni come onsulente cyber security, Sistemista e ingegnere di rete.

Consulente Cloud

Al nono posto tra le professioni ecco il Consulente Cloud o Cloud consultant: nel caso specifico, chi ricopre questo ruolo si occupa di seguire " i servizi di cloud computing nelle aziende, aiutandole a prendere decisioni a vantaggio delle proprie operazioni", come spiegano gli esperti. Le competenze sono tecniche e specifiche di TIBCO, Cloud Computing e Linguaggio XML e servono almeno 3,4 anni di esperienza come Ingegnere informatico, Consulente IT o Marketing specialist.

Fiscalista