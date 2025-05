Il morale in azienda è a terra, Accenture lo risolleva così

Ascolta ora 00:00 00:00

La quiete dopo la tempesta. Accenture ha annunciato un'ondata di promozioni dopo una lunga fase di licenziamenti. Obiettivo della manovra: risollevare il morale delle truppe dopo lunghi mesi di cintura tirata per il settore della consulenza. A giugno scatteranno così aumenti di salario e di ruolo per oltre 50mila dipendenti della società americana. La comunicazione tanto attesa è piombata negli uffici via mail ai responsabili dei team a livello internazionale e le promozioni, come una manna dal cielo, riguarderanno a cascata: 15mila persone in India, 11mila nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e 10mila nelle Americhe e il rimanente in altre regioni del mondo. In totale l'operazione toccherà il 6% della forza lavoro complessiva del gruppo, che conta su oltre 800mila consulenti. Le buone notizie non sono solo per i dirigenti, Accenture ha fatto sapere che ci saranno alcuni aumenti dello stipendio base in aree considerate strategiche per la crescita, determinati dalle condizioni attuali del mercato. Le decisioni relative a bonus e premi azionari, invece, saranno rimandate a dicembre.



Come detto, gli aumenti erano previsti come di consuetudine a fine anno, ma la forte crisi che ha investito il settore dei servizi di consulenza ha costretto a rimandare la decisione a tempi migliori, posticipando di ben sei mesi le agognate promozioni. Accenture, ma anche McKinsey a EY, hanno vissuto un periodo di grande espansione del proprio organico a cavallo del 2020-2021 per far fronte alla massiccia richiesta da parte delle aziende di digitalizzazione dei processi, fenomeno accelerato anche dall'esplosione della pandemia. Ma oggi lo scenario è completamente cambiato rispetto a 5 anni fa. Da un lato i clienti hanno ridotto le spese in consulenza, dall'altro l’incertezza economica e geopolitica globale ha inciso direttamente sui risultati.

Dal 2023, Accenture ha dovuto avviare una profonda ristrutturazione tagliando quasi 20mila posti di lavoro. Stessa sorte è toccata anche alla diretta concorrente Deloitte che ha in agenda ingenti licenziamenti nel team di consulenza per il settore pubblico.

Allo stesso tempo, il gruppo americano ha deciso di sospendere gli obiettivi legati alla diversità e all’inclusione, dopo le dichiarzioni del presidente amricano Donald Trump , che ha chiesto alle aziende che lavorano con il governo federale di abbandonare pratiche considerate discriminatorie, come le quote di rappresentanza.