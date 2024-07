"Permesso a chi cerca lavoro". Per combattere il caporalato Landini chiede più migranti

Ascolta ora 00:00 00:00

Maurizio Landini, segretario del sindacato Cgil, continua a cavalcare la morte del bracciante indiano Satnam Singh per portare avanti rivendicazioni politiche. L'atroce fine dell'uomo ha colpito l'intero Paese, la magistratura e le forze dell'ordine sono al lavoro e sono già arrivati i primi provvedimenti per rendergli giustizia. Lo stesso governo, nella figura del ministro Antonio Tajani e del ministro Marina Calderone, è impegnato sul caso. Ma da Landini prosegue lo sfruttamento della tragedia come cavallo di Troia per portare avanti battaglie ideologiche.

" Uno dei problemi che abbiamo nel Paese si chiama Bossi-Fini: una legge assurda che va cancellata. È sotto gli occhi di tutti come si gestiscono i flussi, solo a una parte di quelli che vengono qui chiamati a lavorare viene dato il permesso di soggiorno. I dati lo dicono chiaro, solo al 20% viene dato il permesso di soggiorno. Significa che la Bossi-Fini è una legge che crea clandestini ", ha dichiarato il segretario dal palco di Latina durante la manifestazione "Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide", organizzata dallo stesso sindacato. Sulla Bossi-Fini ci sono numerosi ragionamenti in atto per superarla, ma non nella direzione che vorrebbe Landini. " Oltre a cancellare la Bossi-Fini c'è una cosa che si può fare domattina, una cosa molto semplice: riconoscere il permesso di soggiorno a chi è in cerca di occupazione perché questo gli darebbe il permesso di esistere ", ha proseguito. Una proposta inapplicabile, come ben sa il sindacalista, perché darebbe il via libera all'ingresso a chiunque, regolarizzando di fatto l'immigrazione clandestina.

Quindi, ha proseguito snocciolando i numeri del lavoro sommerso, che è effettivamente un'emergenza, che nessun governo, di qualunque colore sia stato, è riuscito a debellare. " Sono 3 milioni le persone costrette a lavorare in nero in tutti i settori del nostro Paese. È ora di dire basta, è ora che i governi e le istituzioni smettano di fare gli struzzi e si agisca per applicare le leggi che ci sono e cancellare quelle balorde che hanno favorito questo sistema ", ha detto Landini, che ha annunciato " una vera e propria vertenza per sconfiggere il caporalato, il lavoro nero e i morti sui lavoro ".

Una buona notizia, ma come noto sono gli stessi numeri che girano da un po' di anni ed in ogni caso non sono sufficienti

Il sindacalista ha messo anche in discussione l'annuncio del premier per i: "".