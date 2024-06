Scuola, l'annuncio di Valditara: in arrivo 300 euro in più per gli insegnanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo stipendio degli insegnanti lievita. L’esecutivo ha sbloccato il contratto collettivo 2019-2021 il quale porterà a un incremento medio tra i 61 e 191 euro per il personale Ata mentre sale a 124 euro l’aumento per i docenti. L’annuncio è stato dato dal ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara il quale ha specificato che con i finanziamenti previsti ci saranno "quasi 300 euro al mese di aumento per gli insegnanti". Ecco tutti gli aggiornamenti.

Le risorse

Valditara ha stanziato le risorse in difesa degli aumenti retributivi medi mensili per docenti e Ata. Il ministro ha specificato che “rispetto e autorevolezza dipendono dalla retribuzione”. Valditara ha poi proseguito sottolineando che il Contratto collettivo 2019/2021 fa salire anche le indennità fisse previste per il personale Ata e per i docenti. In quanto all’indennità di direzione per il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) questa arriva a un valore annuo pari a circa 2.760 euro (con un aumento di circa 930 euro). Rispetto a quanto detto si somma il fatto che sono stati incrementati del 10% tutti i compensi accessori per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo MOF. Inoltre sono aumentati i compensi in merito sulle indennità di bilinguismo e trilinguismo e di lavoro notturno e/o festivo.

Tutti gli aumenti

L’ultima legge di bilancio, ha ricordato Valditara, ha previsto "tre miliardi per il nuovo contratto della scuola e non si è mai visto nella storia della scuola italiana che, non appena ha chiuso un contratto, siano previste già nell'anno successivo le risorse necessarie a chiudere un nuovo contratto". Il ministro ha specificato che “grazie a tali nuove risorse l'aumento medio per i docenti sarà pari a circa 160 euro al mese”. Tra l'anno scorso e il 2024, i docenti incasseranno quasi 300 euro al mese di aumento, mentre per il personale Ata si stima un incremento medio mensile da 173 a 303 euro.

Il ministro ha poi ricordato che grazie a varie iniziative assunte, come quelle sui docenti tutor, orientatori, il potenziamento delle attività extracurricolari, oltre ad Agenda Sud e Agenda Nord, sono aumentate le possibilità di ulterioriper i docenti.