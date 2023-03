Sicurezza sul lavoro, una piattaforma per avere tutto sottocontrollo

La morte sul luogo di lavoro è purtroppo ancora una ferita aperta in Italia. Il 2022 si è chiuso con un forte incremento degli infortuni sul lavoro, aumentati del 25,7% rispetto al 2021 fino ad arrivare a quota 697.773, dei quali 1.090 con esito mortale. Tuttavia, laddove le aziende, gli enti, le istituzioni e i professionisti hanno scelto di investire nella prevenzione e si sono affidati a realtà serie impegnate nel campo della sicurezza sul lavoro, il numero di infortuni è diminuito sensibilemente.

È quanto emerso nel corso dell’evento che si è svolto sabato 25 marzo ad Agrigento per celebrare il venticinquesimo anniversario di Tecnologica Service, azienda specializzata nel settore della sicurezza sul lavoro, la cui attività ha portato nel corso degli anni a una riduzione media del 50% del numero di infortuni tra le realtà che si sono affidate a lei, con punte del 90% nei casi più virtuosi. Un trend positivo che fa pensare a quante centinaia di migliaia di infortuni si potrebbero evitare ogni anno a livello nazionale, e a quante vite si potrebbero salvare se la cultura della preparazione e prevenzione sul fronte della sicurezza sul lavoro si diffondesse maggiormente.

In tal senso, nel corso dell’evento al quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore ai Beni Culturali di Regione Sicilia, Francesco Scarpinato, il fondatore e general manager di Tecnologica Service, Benito Macchiarola, il presidente di AIDI, Andrea Pierleoni, l’amministratore delegato di Scaligera & Intracarni Company, Alessandra Di Salvo, il direttore generale di Joeplast, Sergio Messina, e il responsabile dell’Ufficio Legale di Tecnologica Service, Federico Lentini, è stata presentata una novità assoluta che promette di rivoluzionare l’approccio alla questione.

Una piattaforma per avere tutto sotto controllo

In sostanza si tratta di una piattaforma di gestione Cloud che consentirà alle aziende clienti di Tecnologica Service di integrare tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza e di raccogliere in tempo reale tutte le attività e gli adempimenti. Dalla formazione al training on the job, dalle certificazioni alle scadenze, dagli adempimenti alle ispezioni, fino alla gestione delle figure professionali coinvolte, del personale e a molto altro. Un salto tecnologico che consentirà controlli e verifiche ancora più accurati e puntuali. E che garantirà un ritorno ancora più positivo alle realtà che scelgono di investire nella sicurezza sul lavoro.

Un luogo protetto non è un costo ma un investimento

“Un ambiente di lavoro sicuro e protetto rappresenta una risorsa, per cui le imprese non devono considerarlo un costo, ma un investimento”, ha spiegato l’ingegner Benito Macchiarola, fondatore e generale manager di Tecnologica Service, che con le due sedi di Agrigento e Roma opera nella sicurezza, progettazione e direzione dei lavori, nella prevenzione incendi, nella formazione e nei sistemi di gestione conformi alle legislazioni comunitaria e nazionale in tutta Italia e anche all’estero. “Il nostro impegno è quello di fornire soluzioni innovative che consentano ai nostri clienti di mettere in sicurezza le loro attività e dipendenti e di adeguarsi a normative complesse e in costante evoluzione. Lo facciamo con la consapevolezza che non esiste una soluzione unica per tutti, per cui forniamo soluzioni personalizzate che si sono dimostrate preziose anche per quanto riguarda la competitività delle imprese”.

La tutela del lavoratore come scelta organizzativa

D’altra parte, il principio base dell’attività dell’azienda è stato fin dall’inizio che la tutela del lavoratore non debba essere un formalistico adempimento giuridico, ma costituisca una scelta organizzativa volta a fornire le migliori garanzie, al tempo stesso, al datore di lavoro e ai dipendenti. Questo non solo nei settori per i quali più facilmente ci si immagina che la sicurezza possa rappresentare un aspetto critico, come l’Industria, l’Edilizia, i Trasporti, il Petrolifero, la Sanità e l’Energia, ma anche in tanti ambiti nei quali la sua importanza è spesso meno evidente agli occhi dei non addetti ai lavori, come il Turismo, la Scuola, il Commercio, i Servizi e le Utilities.

Un ambiente di lavoro più sicuro è anche più efficiente

Tutti ambiti nei quali l’azienda garantisce anche l’analisi dal punto di vista organizzativo e l’accompagnamento necessario per il conseguimento e mantenimento delle Certificazioni relativamente agli standard ISO 9001 (Qualità), ISO 14001(Ambiente), ISO 45001 (Sicurezza). Perché curare e ottimizzare l’organizzazione aziendale a 360 gradi consente di migliorare tutti gli aspetti e garantire un ambiente di lavoro più efficiente e sicuro.