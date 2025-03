Sondaggio, Calderone è il ministro in cui italiani ripongono più fiducia

Ascolta ora 00:00 00:00

È Marina Calderone il ministro in cui gli italiani ripongono maggiormente la loro fiducia. Dall'ultimo sondaggio sul Governo, diffuso da Affari Italiani, emerge che é proprio la titolare del ministero del Lavoro a essere la più apprezzata nella compagine governativa. Un dato che rispecchia i risultati raggiunti sul fronte dell'occupazione. Pur in assenza di una corrispondente crescita del Pil, infatti, i dati sono positivi: record di occupati (oltre 24milioni), percentuale alta di contratti a tempo indeterminato (circa 90%), disoccupazione scesa sotto la media europea (5,8%).

"Stiamo cercando di favorire sempre più l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per consentire alle fasce più fragili di avere giuste opportunità", ha dichiarato il ministro Calderone in fase di presentazione della piattaforma Siils, il nuovo Hub ideato dal ministero del Lavoro per creare un circuito virtuoso che coinvolge aziende, lavoratori, enti di formazione, soggetti pubblici, privati e Regioni. Grazie a questa e tante altre innovazioni, è stato avviato un processo riformatore delle regole del mondo del lavoro, che ha prodotto negli ultimi due anni i risultati raggiunti.