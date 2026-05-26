Stop for safety: oltre 20mila lavoratori di Enel e dell'indotto hanno partecipato alla giornata nazionale per promuovere la sicurezza sul lavoro

Il 20 maggio 2026 si è svolta la sesta edizione di Stop For Safety, l’appuntamento annuale con cui Enel promuove la riflessione e il confronto sui temi della sicurezza sul lavoro nel settore delle reti. L’iniziativa ha coinvolto oltre 20.000 persone tra lavoratrici e lavoratori della distribuzione e delle oltre 300 imprese dell’indotto, distribuite da Nord a Sud del Paese in oltre 100 sedi.

Per alcune ore le attività si sono fermate per lasciare spazio al dialogo e all’ascolto, garantendo al contempo la continuità dei presidi, la sicurezza e l’esercizio della rete elettrica. Non si è trattato di una semplice giornata di confronto, ma di un momento di riflessione condivisa con l’intera filiera, a testimonianza del ruolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo come apripista nella diffusione della cultura della salute e sicurezza nel settore energetico.

L’edizione 2026 di Stop For Safety si è distinta per una particolare attenzione alla componente emotiva e all’ascolto attivo, che hanno reso il confronto più autentico, diretto e partecipato, grazie alla centralità attribuita al coinvolgimento umano e valoriale dei partecipanti.

Durante gli incontri, guidati dai Responsabili delle Unità Territoriali, si sono alternati testimonianze, spunti di riflessione, condivisioni di esperienze e best practice, insieme a momenti di dibattito e approfondimento tecnico. Sono intervenute anche le imprese partner di Enel, a conferma dell’impegno del Gruppo a presidiare la sicurezza lungo tutta la catena del valore.

Stop For Safety si conferma così un momento chiave per Enel e per il suo ecosistema di stakeholder: un’occasione per fermarsi, riflettere sul percorso intrapreso e rinnovare l’impegno a favore del benessere e della salute delle persone. Questo approccio condiviso con le imprese non si limita alla sola giornata dedicata all’iniziativa, ma rappresenta una pratica costante in Italia e in tutti i Paesi in cui Enel opera, contribuendo nel tempo a posizionare il Gruppo tra le realtà più virtuose a livello nazionale e internazionale in ambito di sicurezza sul lavoro.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di Enel volto a rafforzare la tutela delle persone sul lavoro e si affianca a una serie di attività avviate a livello nazionale, confermando il ruolo del Gruppo come riferimento per l’intera filiera. Tra queste spicca il recente rinnovo del protocollo con INAIL e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche e modelli innovativi per la sicurezza dei lavoratori, nonché alla diffusione di una cultura della sicurezza partecipata.

Parallelamente, il Gruppo prosegue con programmi di formazione rivolti a tutte le persone su scala nazionale, con l’obiettivo di consolidare competenze e

comportamenti orientati alla prevenzione.

Un insieme di azioni che evidenzia come, per Enel, la sicurezza non rappresenti un traguardo, ma un percorso da costruire ogni giorno insieme ai lavoratori e alle imprese della filiera.