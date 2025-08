L'energia positiva delle persone è al centro della strategia di Terna

Attrarre e valorizzare i migliori talenti per costruire la rete del futuro. È questa la missione che Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, ha posto al cuore del proprio Piano Industriale 2024-2028, dove la People Strategy gioca un ruolo centrale. Le iniziative intraprese mettono le persone al centro, per garantire al Paese le competenze necessarie ad affrontare le sfide della transizione energetica. Non solo numeri, ma una trasformazione culturale che attraversa tutto il gruppo.

"Credo che il cambiamento di paradigma che stiamo realizzando, nella gestione e valorizzazione delle nostre risorse, trovi le sue radici al nostro interno e passi attraverso una trasformazione culturale: valori come il rispetto, il merito e l'inclusione sono diventati parte integrante della nostra organizzazione e anche della valutazione delle performance di tutto il personale, compresi dirigenti e manager. Lo scorso anno abbiamo formato oltre 5mila colleghe e colleghi sul linguaggio inclusivo", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna.

La strategia di Terna guarda alle persone come vero abilitatore degli obiettivi industriali. L'azienda, infatti, ha dato il via a un programma di attrazione e sviluppo dei talenti senza precedenti: una crescita di 1.400 nuove risorse previste nel quinquennio, con l'obiettivo già anticipato al 2026. Ad oggi, il gruppo ha già integrato oltre 1.100 persone, con più di 200 ingressi formalizzati per il 2025. Un impulso che sta ringiovanendo e rendendo più dinamico il capitale umano: il 70% dei nuovi ingressi ha meno di 35 anni, il 40% proviene da percorsi Stem e oltre 300 sono donne.

"Abbiamo avviato un profondo processo di trasformazione e oggi Terna è considerata dai giovani come una delle realtà più interessanti per costruire un percorso professionale, acquisire le migliori competenze e dare il proprio contributo al settore dell'energia: negli ultimi 18 mesi le candidature per le nostre posizioni sono aumentate di 5 volte e sono felice di sottolineare che anche il numero di candidate donne è in forte crescita", ha sottolineato ancora Di Foggia.

L'effetto determinato da questo shift è già visibile nell'organizzazione: l'età media è scesa a 41 anni e oltre la metà delle persone ha meno di questa età. Il 31% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne, e tutti i recruiter e hiring manager sono stati formati ai principi di inclusione. La diversità e il merito non sono più parole chiave: sono asset aziendali.

Questa trasformazione si riflette su tutta l'employee journey, dalla selezione alla crescita professionale. Il nuovo programma dedicato allo sviluppo dei talenti include percorsi di assessment e coaching personalizzati, accompagnati da strumenti di nudging potenziati dall'intelligenza artificiale. Un modello di leadership inclusiva, su cui sono già stati formati i primi 70 responsabili, sta prendendo piede in tutta l'organizzazione.

Anche il benessere delle persone è una priorità. Lo dimostrano le numerose misure introdotte da Terna: un nuovo accordo di smartworking, migliorativo rispetto al passato, permette fino a 10 giorni al mese da remoto, che diventano 12 per genitori e caregiver. L'azienda ha potenziato il proprio sostegno alle giovani famiglie: l'asilo nido della sede romana è stato affiancato da un contributo rimborsabile pari al 60% della retta mensile su tutto il territorio nazionale. Ai papà, in occasione della nascita di un figlio o una figlia, sono stati concessi 7 giorni di permesso retribuito in aggiunta al congedo previsto dalla legge.

A tutto questo si affianca un programma di benessere integrato, pensato per offrire un supporto a 360 gradi: sessioni individuali con psicologi, consulenze legali e finanziarie, aiuto pratico per il care giving, e un wellness coach dedicato a sport e alimentazione. Tutti i servizi sono disponibili anche per i familiari dei dipendenti, confermando la visione ampia di wellbeing adottata dalla società.

Terna, quindi, sta costruendo una comunità

di persone sempre più consapevoli, competenti e coinvolte. Una cultura organizzativa fondata sull'eccellenza e in grado di valorizzare le individualità. Una rete, non solo elettrica, ma umana, fatta di energia condivisa.