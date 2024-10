5 libri brevi da leggere in attesa di Halloween

Ascolta ora 00:00 00:00

Quali sono i libri migliori per Halloween? È ormai evidente che la notte di Halloween, con le sue streghe e i suoi vampiri, ha preso piede anche nel Bel Paese dove, sul modello americano, si decorano case e si chiedono dolcetti e scherzetti in quella che viene somariamente definita la notte più spaventosa dell'anno. Proprio grazie a questa diffusione culturale, anche il mercato editoriale continua a promuovere romanzi perfetti per entrare nelle atmosfere spaventose della notte del 31 ottobre. Ecco allora una lista di cinque romanzi brevi da poter leggere in attesa della notte di Halloween.

Libri brevi per Halloween: i titoli da non perdere

La leggenda di Sleepy Hollow

Qualsiasi consiglio inerente i libri brevi da leggere per Halloween non può fare a meno di La leggenda di Sleepy Hollow, il racconto scritto da Washington Irving e dedicato alla leggenda del cavaliere senza testa dell'Assia che andava in giro nelle notti senza luna a spaventare gli abitanti della cosiddetta "valle addormentata" a Tarry Town, nello stato di New York. Protagonista della vicenda è il maestro elementare Ichabod Crane, uomo povero e mingherlino, che si innamora della bella del paese salvo poi passare una notte da incubo quando il cavaliere si mette sulle sue tracce. Da questo racconto breve è stato tratto anche un famosissimo film di Tim Burton con Johnny Depp protagonista.

Horrorstör

Grady Hendrix è senza dubbio uno degli scrittori horror più in vista di questo periodo. La sua capacità di giocare sui cliché del genere e, al contempo, di creare mondi estremamente spaventosi, lo rendono uno scrittore da non perdere. Horrorstör è senza dubbio uno dei suoi libri più geniali. Costruito graficamente e visivamente come un vero e proprio catalogo Ikea, il romanzo racconta la notte terribile di alcuni commessi di un grande magazzino di mobili che si vedono costretti ad affrontare le entità maligne che popolano il loro reparto. La paura è assicurata.

I custodi di Slade House

Lo scrittore David Mitchell è conosciuto soprattutto per il suo capolavoro Cloud Atlas, da cui è stato anche tratto un film con Tom Hanks. Forse, però, non tutti sanno che l'autore ha scritto anche un breve romanzo gotico e vittoriano, che darà i brividi a chi è appassionato di questo genere di racconto. La storia è incentrata su Slade House, una casa in cui è facile entrare, ma da cui sembra possibile riuscire a scappare. Nel corso degli anni moltissime persone cercheranno di svelare il mistero dietro questa casa che c'è, ma sembra non esistere. E il destino di ognuno di loro è ben lungi dal poter essere considerato un lieto fine.

Abbiamo sempre vissuto nel castello

Shirley Jackson è un'autrice che non dovrebbe mai mancare nella lista di libri da leggere ad Halloween, visto che ha fatto della paura e del perturbante il proprio marchio distintivo. Famosa soprattutto per L'incubo di Hill House, la Jackson ha all'attivo numerose opere perfette per la notte di Halloween. Abbiamo sempre vissuto nel castello non è propriamente un libro horror, non è il racconto di fantasmi e mostri. La storia è quella di due sorelle che vivono in una dimora ormai in rovina, con la compagnia di uno zio pazzo, che sono mal viste dal villaggio perché sospettate di aver massacrato la loro famiglia. Ma dov'è la verità?

Carrie

Impossibile pensare a una lista di libri per Halloween e tenere fuori Stephen King, universalmente ritenuto il re dell'horror. Nella sua produzione pressoché interminabile, un romanzo breve che va letto almeno una volta nella vita è Carrie.

Si tratta del libro che ha segnato il debutto dello scrittore del Maine ed è incentrato su una ragazzina alle prese con una madre religiosa e autoritaria, che la tiene sotto una campana di vetro e le impedisce di vivere come le sue coetanee. Carrie, che subisce il bullismo delle sue compagne di scuola, ha però dei poteri soprannaturali e proprio attraverso questi si prenderà la sua rivincità.