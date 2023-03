"Crypto": una guida per entrare nel mondo della crypto-economy

Rendere semplice un mondo complesso e ostico, che spesso spaventa gli investitori. A questo mira il libro Crypto, scritto da Valerio Diotallevi e Niccolò Cintioli, che prendono per mano chi muove i primi passi nel settore della finanza decentralizzata.

Entrambi giovanissimi, diciotto anni Valerio e 17 Niccolò, si muovono agilmente in questo campo e nel libro, pubblicato da Edizioni Efesto, analizzano i progetti più rilevanti all’interno della crypto-economy. Si tratta di un manuale di formazione e apprendimento tecnico estremamente dettagliato, che non affascina solo i neofiti, ma cattura anche l’attenzione dei più esperti, perché analizza e introduce un progetto dopo l’altro, seguendo un modello di apprendimento scalare, volto a semplificare, senza tralasciare.

I due autori sono da tempo appassionati di finanza e ancora di più di investimenti in ecosistemi decentralizzati e la loro passione e il loro impegno li ha portati a scrivere questo testo, che è arricchito dalla prefazione di due grandi esperti della finanza come Eugenio Benetazzo, Ceo e Founder di YouChain Spa e Guido Genaccari, creatore della Trading Room Roma.

" Nato con l’idea di rendere alla portata di tutti concetti complessi e articolati – spiega Valerio Diotallevi - questo libro affronta ed esamina i principali progetti relativi alla cripto sfera, lasciando al lettore la possibilità di trarre le proprie conclusioni. È progettato a scopo informativo e divulgativo e non vuole essere oggetto di consigli finanziari. Il fine ultimo è rendere consapevoli i lettori delle proprie decisioni, in modo da prevenire comportamenti irresponsabili ".

Pagina dopo pagina, verranno introdotte nuove nozioni opportunamente spiegate, che saranno la base per fornire una piena conoscenza del settore. Piattaforme blockchain, sistemi DeFi ed ecosistemi distribuiti; questi sono gli argomenti sui quali è incentrato il testo. " Sebbene sia strutturato come un libro – sottolinea Niccolò Cintioli - è più opportuno definirlo manuale in quanto, chi già vanta delle competenze avanzate, può andare alla ricerca di singoli progetti per chiarire eventuali dubbi o perplessità. Non ci siamo focalizzati solo su criptovalute conosciute, ma anche su sistemi di nicchia con scopi alternativi ". Vengono analizzati, ad esempio, reti strettamente legate a settori come medicina, data storage, musica, gaming. Mediante un’analisi imparziale, si è in grado così di individuare pregi e criticità di questi ultimi riuscendo a far sviluppare al lettore determinate preferenze.

" Questo coraggioso Pamphlet – evidenzia Eugenio Benetazzo nella prefazione del libro - concepito e redatto da due giovani studenti conoscitori e cultori dell’odierno mondo crypto, aiuta un investitore neofita a comprendere i punti di forza, gli aspetti negativi, le caratteristiche di adozione e lo sviluppo delle prime cento coins per la capitalizzazione complessiva ". " Crypto è una utilissima guida sui progetti che sono alla base delle singole cryptocurrencies, informazioni storiche e tecniche di alta valenza per chi volesse capire meglio il fenomeno e i concetti di mining, dei token, dei wallet, delle cryptocurrencies, degli smart contract. - sottolinea Guido Gennaccari - Valerio e Niccolò rendono semplice un mondo complesso e ostico che spesso spaventa gli investitori ".

Alla fine del libro i due autori hanno inserito un glossario, all’interno del quale sono elencate tutte le terminologie tecniche da conoscere per una lettura chiara e scorrevole.