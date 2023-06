“Dreamlife“: il nuovo libro di Brisida, star di TikTok, tra fantasy, romance e mistero

Un padre che adora e una madre anaffettiva, un ragazzo dolcissimo e un’amica del cuore. Tutto va a meraviglia, fino al giorno in cui suo padre muore in un incidente e la vita di Olivia va a rotoli. La madre la trascina a vivere negli Stati Uniti a casa del nuovo compagno e dei suoi due figli, gemelli identici e odiosi. E poi arrivano strani e terrificanti sogni, in cui Olivia viene coinvolta suo malgrado. Ed è lì, in quel mondo buio e ovattato, che viene a conoscenza di oscuri segreti e bugie taciute per anni. Tutto ha origine dalla pietra incastonata nella spilla che suo padre le ha donato e da un ragazzo, Daniel, altrettanto misterioso e affascinante, di cui Olivia finisce per innamorarsi. Ma c’è qualcuno che tiene le fila di tutto e trama contro di lei e contro chiunque altro ostacoli il suo piano diabolico… Qualcuno che è pronto a uccidere. Fantasy, mistero, romance e un tocco di magia, nel primo libro della star di TikTok Brisida, Dreamlife (Electa Young), che a soli 20 anni riesce in maniera brillante a dar vita ad un romanzo molto appassionante. Grande amante dei libri e adorata dai suoi milioni di follower, Brisida racconta nella nostra intervista come è nata questa idea, sognata molti anni prima.

Lei è una star social, l’idea di scrivere un romanzo è arrivata dai suo seguaci che glielo hanno chiesto, o era un suo sogno nel cassetto?

"In realtà fin da quando sono piccola mi è sempre piaciuto leggere, trovavo nei romanzi un nuovo mondo da scoprire. Ogni storia era per me una nuova avventura in cui mi immergevo totalmente. Da lì la mia immaginazione volava e creava ancora tante altre avventure di ogni genere. Credo di aver letto di tutto, partendo dai grandi classici e finendo alle storie su wattpad. Proprio lì che tanti anni fa iniziai a scrivere due libri firmandoli con un altro nome, perché un pò mi vergognavo del giudizio dei miei compagni delle medie. Sono sempre stata convinta che leggere quello che scrivevo significava scoprire una piccola parte nascosta di me. Ora, invece, che ho scritto il mio primo libro la voglia di condividere una storia così bella mi affascinava tanto".

Come le è venuta in mente questa storia?

"Una notte di tanto tempo fa, l'ho sognata, e tutto mi è apparso chiaro. Quel sogno mi aveva così tanto intrigato che da quel momento l’ho sempre tenuto a mente con l'idea di scriverne una storia. Quando l'ho cominciata sono partita proprio da quella idea onirica iniziale, e alla fine è diventata la storia fantastica di oggi".

Nel suo romanzo c’è un po’ di tutto, azione, suspance, romance, che tipo di libro desiderava venisse fuori e su quale punto ha concentrato il suo interesse.

"Ho sempre amato il genere fantasy, i misteri ma anche i romance. Insomma quello che volevo era una grande avventura alla ricerca di qualcosa fuori dal comune, che avesse anche una storia d'amore inaspettata e complicata. Nel romanzo ho affrontato anche un tema poco conosciuto, quello dei sogni lucidi. Il mondo onirico è ancora inesplorato per la scienza e se ne sa davvero poco. Io nel romanzo ho voluto portare una mia personale lettura, molto fantasiosa".

Tik Tok è da qualche tempo un social in cui vengono consigliati spesso i libri, lei è affascinata da qualcuno in particolare?

"Nonostante sia molto attiva su Tik Tok, non ho seguito molto quel genere di video. La mia storia e la mia idea del romanzo è iniziata molto anni prima".

Olivia sarà la protagonista di una “saga” o pensa che per il momento risolverà solo questo intricato mistero?

"Solo il tempo e la mia fantasia potranno rivelare questa cosa".