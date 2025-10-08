Fedez, addio ai social? Il messaggio privato ai fan: "Ora parlerò solo con la mia musica"

Sono lontani i tempi delle dirette con Chiara Ferragni, delle confessioni private ai follower e dei messaggi provocatori. Fedez è sempre più lontano dai social network. Il rapper di Rozzano continua a condividere i suoi progetti professionali su Instagram, ma il distacco dal punto di vista personale è evidente. Le stories e i post si contano con il contagocce mentre commenti e risposte a critiche e polemiche sono acqua passata, almeno per il momento.

L'ultimo messaggio social

La situazione è apparsa chiara ai fan più stretti, ma Fedez ha deciso di spiegare la sua decisione in merito all'utilizzo dei social network con un breve messaggio condiviso nel suo gruppo "segreto" di Instagram. " Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d'ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco a esprimermi meglio ", ha scritto il rapper di Rozzano. Dunque niente più polemiche, commenti e critiche ma neanche un vero e proprio addio visti gli ultimi contenuti condivisi insieme alla fidanzata Giulia Honegger, nei quali Federico Lucia si è mostrato insieme a lei per le vie di Milano.

Il nuovo album e il "grazie" ai fan

In realtà Fedez sta lavorando a un nuovo album e per questo sembra avere deciso di dare la massima priorità alla musica. Lo aveva detto esplicitamente pochi giorni dopo i due concerti evento al Forum di Assago. " Preferisco scrivervi qui perché è più al riparo da pseudo giornalisti cannibali. Grazie per questi due giorni, ho respirato un'atmosfera e delle sensazioni che non provavo da anni", aveva scritto su Instagram, esprimendo tutta la sua gratitudine ai fan: "Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna che mi sta riportando a riaccendere una fiamma che forse si era sopita da troppo tempo. Sto per tornare.

Non manca tanto e non vedo l'ora di condividere con voi tutto questo". Un cambiamento importante per un personaggio che condivideva quasi ogni dettaglio della propria vita quotidiana sui social, ma che per molti non è destinato a durare nel tempo.