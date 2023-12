Un libro sotto l'albero? Ecco cosa regalare a Natale

Siamo immersi a pieno nell’atmosfera di Natale alla ricerca disperata del regalo giusto per amici e famigliari.

Questa ricerca molto spesso ci porta a fare acquisti irrazionali e frivoli. Regalare un libro, invece, assume un valore diverso sia per chi il regalo lo fa ma, anche e soprattutto per chi lo riceve. Innumerevoli sono le ragioni per regalare un libro a Natale.

Leggere un libro in questi giorni di festa è un vero e proprio toccasana per la mente. Dona relax e serenità e consente di esplorare nuovi mondi, paralleli alla nostra realtà. Attraverso la lettura di un libro inoltre sviluppiamo le nostre capacità diconcentrazione, memoria. E affiniamo il senso critico.

Ecco una lista di libri consigliati come regalo di Natale:

Wonka, Roald Dahl, Sibéal Pounder (Salani)

Per chi ha tanto amato La fabbrica di cioccolato non può perdersi il prequel di questa storia suggestiva apprezzata sia dai piccoli che dagli adulti. Narra la storia di Willy Wonka che sin da piccolo sapeva e voleva creare meraviglie con il cioccolato. Ogni anno, per il suo compleanno, sua madre creava apposta per lui il regalo più bello che si potesse immaginare: una deliziosa tavoletta di cioccolato. E Willy era certo che un giorno avrebbe condiviso quel dono speciale con il resto del mondo. Passano gli anni, e dopo aver solcato i sette mari, Willy si ritrova finalmente davanti alla famosa Galleria Gourmet, sede delle botteghe dei tre più rinomati cioccolatieri della città pronto a realizzare il suo sogno. Ben presto, però, scopre che la realtà non è quella che credeva.

La Fantastica Storia Degli Gnomi Di Natale, Eleonora Castaldi, Rossini Editore

Una storia tutt’altro che fantastica dedicata a chi crede alla magia. Un libro molto speciale che rende logico l’illogico. Risponde alle domande che tutti i bambini almeno una volta nella vita hanno fatto: «Ma come fa Babbo Natale a passare dal camino e portare i regali?» E se vi dicessi che non lavora da solo? Che ha tanti amici che lo aiutano? In questo libro si racconta la storia di piccoli esserini non più alti di quindici centimetri che hanno cambiato la vita di un omone grande e grosso dalla lunga barba bianca.

Il mio gatto mi detesta. Il Diario di Sir Thomas, Federica Bosco (Newton Compton)

Torna una delle più amate scrittrici italiane con un romanzo che ha come protagonista Sir Thomas, il suo gatto. Sir Thomas è un magnifico esemplare di Maine Coon rosso. Maestoso, supponente e un po’ cinico. Insofferente alla stupidità della razza umana, il cui unico pregio è il pollice opponibile, in questo libro ironico che strapperà tante risate ai suoi lettori vengono narrate le disavventure di Federica attraverso gli occhi e la voce di Sir Thomas che confermano il rapporto di sudditanza tra umani e felini una delle poche certezze della vita. Un libro dedicato a tutti gli amanti dei felini e a chi ama le letture spassose che lasciano il segno.

Tutta la verità, nient’altro che una bugia, Roberto Emanuelli (Sperling& Kupfer)

Con questo romanzo Emanuelli scava in profondità nell’animo di ognuno di noi parlando di relazioni sentimentali con protagonista Niccolò, un single incallito alla soglia dei quarant’anni che conduce una vita tranquilla che si snoda tra divertenti serate con gli amici, partite di calcetto e incontri improvvisati. Fino a quando un giorno il destino mette sulla sua strada Dafne, una ragazza radiosa, un po’ formosa e con i capelli biondi che non corrisponde al suo solito tipo di donna. Tra i due si instaurerà una profonda amicizia che gradualmente si trasformerà in qualcosa di più intenso. Tuttavia Niccolò non vuole impegnarsi sentimentalmente e non vuole lasciarsi coinvolgere dall'amore. La sua prospettiva cambia quando un giorno collassa durante una partita di calcetto e improvvisamente la sua vita cambierà radicalmente.

Delia o un mattino di giugno, Margherita Loy (Barta)

Un romanzo introspettivo ed esistenzialista che affronta diverse tematiche come la solitudine e il coraggio di fare pace con i fantasmi del proprio passato per rinascere. Narra la storia di Delia, rimasta sola con due bambini. La sua esistenza scorre veloce tra responsabilità lavorative e famigliari ma l’incontro con quello che lei chiamerà “l’uomo pinguino” che, ogni giorno se ne sta solo ad aspettare qualcosa o qualcuno all’angolo di una provinciale nei giorni dell’estate, contribuirà a farla rallentare. Mentre l’incontro con quest’uomo elegante la incuriosisce sempre più e diventa un vero e proprio "appuntamento quotidiano", Delia ricontatterà dentro di sé il ricordo della madre, la scomparsa del compagno, la propria femminilità dimenticata per anni. Acquisirà nuove consapevolezze che diventeranno i "semi" di una nuova vita.

Dove si scrive, come si scrive. A cura di Carlotta Sanzogni. Foto di Pietro Baroni (Rizzoli)

Un libro dedicato a chi ama perdersi tra le pagine dei libri e che contribuirà a soddisfare tante curiosità sui luoghi fisici e immaginari nei quali prendono forma le storie. Attraverso testimonianze raccontate dai diretti scrittori il lettore si immergerà in un mondo fatto di parole. Unendo immagini e testi d’autore, questo libro nasce proprio dall’idea di scoprire scrittrici e scrittori nei loro luoghi dell’anima, quelli dove le parole e le frasi hanno preso forma per diventare i capolavori della letteratura contemporanea. Autori al centro della scena, amati dal grande pubblico, che aprono le loro case e i loro taccuini.

Manifesta la versione migliore di te, Soloeleonora (Vallardi)

Un libro che ci accompagna nella scoperta di noi stessi per aiutarci ad esprimere al meglio tutto il nostro potenziale Attraverso challenge mirate ed esercizi personalizzabili si acquisisce l’importanza della gratitudine, la potenza della visualizzazione e la forza della meditazione per manifestare la versione migliore di noi stessi che dimora sia dentro che fuori. Grazie a un metodo costruito su misura un libro che mira alla crescita personale per superare i momenti difficili, liberarsi dal giudizio altrui, e realizzare a pieno i propri isogni e abbracciare a pieno la felicità tanto agognata.