Da Rushdie al principe Harry: i 7 libri più attesi quest'anno

Tra i tanti buoni propositi per l’anno nuovo rientra sicuramente leggere di più. E il 2023 sarà un anno particolarmente ricco: tanti i libri attesi, tra grandi ritorni e piacevoli sorprese (alcune a dir poco esplosive). Dopo le tante letture di fine anno grazie ai regali natalizi, numerose le uscite da non perdere: la mole di pubblicazioni nel primo semestre del nuovo anno è piuttosto imponente tra romanzi, saggi, poesie e ancora fumetti, graphic novel e raccolte.

Per quanto riguarda l’Italia, il libro più atteso è sicuramente l’ultima fatica di Niccolò Ammaniti, ma non mancano le alternative. Tra gli altri, segnaliamo “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli) di Rosella Postorino, “Un altro mondo è impossibile” (Ponte alle Grazie) di Francesco Pecoraro e “Il libro della pioggia” (Bompiani) di Martino Gozzi. Un libro secondo Giacomo Leopardi è un compagno che ci fa passare dei momenti felici, per questo motivo è il momento di andare a conoscere i 7 libri più attesi del 2023.

La città della vittoria, Salman Rushdie

Salman Rushdie ha perso la vita da un occhio e l’uso di una mano dopo l’attacco subito lo scorso 12 agosto a Chautauqua, reo – secondo l’aggressore – di aver attaccato l’Islam e le sue credenze. Ora, a tre anni dal suo ultimo romanzo “Quichotte”, lo scrittore iraniano è pronto a fare conoscere a tutti la sua ultima fatica “La città della vittoria”, in libreria a febbraio per Mondadori. Una saga di amore, avventura e mito ambientata nell’India del XIV secolo: nuovo capolavoro all’orizzonte?

Lezioni, Ian McEwan

Un grande talento del pianoforte, Roland Baines, alle prese con le ripercussioni di un trauma insuperabile. Questa la sinossi di “Lezioni” di Ian McEwan, edito in Italia da Einaudi. Lo scrittore britannico di “Espiazione” è tornato con un romanzo epico tra storia e umanità attraverso il prisma della vita di un uomo.

Il passeggero e Stella Maris, Cormac McCarthy

Sempre con Einaudi arriveranno nel 2023 i due nuovi libri firmati da Cormac McCarthy. Non è stata ancora designata una data di uscita, ma i titoli sono già noti da tempo: parliamo de “I passeggeri” e “Stella Maris”. Lo scrittore americano racconta la storia dei fratelli Western, legati da un rapporto ossessivo e dal peso della figura paterna, un fisico che aveva fornito un contributo allo sviluppo della bomba atomica.

Capolinea Malaussène, Daniel Pennac

A marzo per Feltrinelli - nella traduzione di Yasmina Mélaouah – arriverà l’attesissimo "Capolinea Malausséne", nuovo libro di Daniel Pennac. A sei anni di distanza da “Il caso Malausséne. Mi hanno mentito”, tra risate e profezie apocalittiche, giunge al termine la serie di sette romanzi dedicata all’amata famiglia parigina.

La vita intima, Niccolò Ammaniti

La copertina del nuovo libro di Niccolò Ammaniti (Einaudi)

Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta: è bella, ricca, famosa, il mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Da qui prende le mosse “La vita intima”, nuovo libro di Niccolò Ammaniti in uscita il 17 gennaio per Einaudi Stile Libero. Un ritorno atteso a sette anni da “Anna” e dopo l’esperienza da sceneggiatore-regista per due serie (“Il miracolo” e appunto “Anna).

La presidente, Alicia Giménez-Bartlett

In Italia con Sellerio, “La presidente” segna il ritorno di Alicia Giménez-Bartlett. Amatissima in Italia soprattutto per il personaggio di Petra Delicado, la scrittrice spagnola inaugura una nuova serie con protagoniste due sorelle poliziotte, appena uscite dall’accademia e disposte a tutto pur di risolvere il loro primo caso.

Spare – Il minore, Principe Harry

Il 10 gennaio sarà pubblicato in contemporanea mondiale “Spare – Il Minore” (Mondadori), memoir del principe Harry. Dalle immagini strazianti del funerale della madre Diana ai giorni nostri, il duca di Sussex ripercorre la sua vita in quella che è stata definita “una pubblicazione epocale”.