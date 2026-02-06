“Ti cercherò per sempre - La storia di due sorelle e della Fondazione Francesca Rava” di Claudio Guerrini

"Ci sono promesse che si fanno da bambine, senza sapere quanto diventeranno importanti. Mia sorella Francesca ed io ce ne eravamo fatta una: che non ci saremmo mai lasciate. Non importava cosa ci avrebbe riservato la vita, saremmo rimaste insieme, per sempre. Quando Francesca è mancata, quella promessa è diventata una ferita. E poi, con il tempo, una direzione. È così che è nata la Fondazione. L’ho creata in suo nome, ma anche con la sua presenza dentro di me. Perché quella promessa non l’abbiamo mai infranta: Francesca è con me, in ogni bambino che aiutiamo, in ogni sorriso che torniamo a vedere, in ogni gesto d’amore che riusciamo a donare".

Tra testimonianze, interviste e diari personali, Claudio Guerrini racconta la storia della Fondazione Francesca Rava, un’opera di amore e solidarietà che da venticinque anni trasforma la vita di migliaia di bambini in Italia e nel mondo, accompagnandoli verso un futuro possibile. Da una promessa d’infanzia alla nascita di un «esercito del bene» capace di trasformare il dolore in speranza, la memoria in azione. Un libro che non è soltanto la narrazione di un’opera benefica, ma anche un viaggio dentro l’umanità, tra coincidenze che sembrano tracce di un disegno più grande e verità luminose. Un inno alla forza dell’amore che, quando si fa azione, non solo sopravvive, ma diventa contagioso. Un libro corale che raccoglie i racconti di volontari che, in questi 25 anni, con il loro impegno hanno contribuito al lavoro della Fondazione. Un mosaico di voci che attraverso ricordi intimi restituisce la forza di una comunità unita dal desiderio di aiutare. Tra queste, trovano spazio anche le testimonianze di personaggi noti e giornalisti che hanno sostenuto l'operato della Fondazione nel tempo, alcuni visitando anche in prima linea i progetti, come Bruno Vespa, Corrado Formigli, Martina Colombari, Arisa, Paola Turci, Fiorello, Raoul Bova, il premio Oscar Paul Haggis, Andrea Pellizzari, Massimiliano Ossini e Rajae Bezzaz e tanti altri.



CLAUDIO GUERRINI, conduttore, attore, scrittore e dj. Nato a Roma, dove ha iniziato la sua carriera, oggi vive e lavora a Milano. Innamorato fin da piccolo della musica e del mondo della comunicazione, ha raggiunto in breve tempo un notevole successo in ambito radiofonico, collaborando con vari network nazionali.

Ha condotto numerosi eventi, passando dai concerti negli stadi alle serate nelle più importanti piazze italiane. Più recentemente ha intrapreso la carriera televisiva come presentatore di alcuni programmi sulle reti Rai e Mediaset. Già autore di C’era una prima volta (Rogiosi, 2020).