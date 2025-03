"Trump, la rivincita". La nuova edizione della biografia del presidente Usa scritta da Gennaro Sangiuliano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 22 marzo, ore 16.30, pesso la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), l'ex ministro Gennaro Sangiuliano presenterà la nuova edizione della biografia del 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Il libro

Rivisto in molte parti, il volume è stato aggiornato alla luce della nuova elezione. In questa edizione della sua biografia Trump. La rivincita (Mondadori), Gennaro Sangiuliano offre il racconto, senza sconti e pregiudizi, delle vicissitudini personali, imprenditoriali e politiche di Donald Trump, dalle origini familiari fino alla seconda vittoria alle elezioni presidenziali. La storia di un uomo in grado di cogliere come pochi altri il senso del suo tempo. Una vicenda in cui l’unica certezza è che “The Donald” saprà ancora stupire.

La seconda vittoria

La sua vittoria, per la seconda volta, ha spiazzato un po’ tutti: mass media, esperti di sondaggi, intellettuali, politologi. Ma l’America è la terra dove può accadere l’impensabile. E così nel novembre 2024 Donald Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti dopo l’interruzione di un mandato, secondo uomo nella storia a riuscirci. Un caso di “resurrezione politica” più unico che raro, di sicuro emblematico. Ma chi è davvero Trump?

La presentazione

Per chiunque volesse partecipare all'evento l'appuntamento

è Sabato 22 marzo 2025, ore 16.30m presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi Sala Camini, secondo piano. Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO). Per accreditarsi: stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it