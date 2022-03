Homi Fashion & Jewels, il bello e il trendy da indossare

Sipario alzato da venerdì 11 a lunedì 14 marzo sulle novità e le tendenze di HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata al bijou, al gioiello trendy e accessori moda che si tiene in fieramilano (Rho).

Realtà storiche del settore, celebri label del mondo del bijoux e dell’accessorio, italiani e stranieri, designers affermati e emergenti, sono i protagonisti: 376 brand di cui il 37% provenienti dall’estero – in particolare da Grecia, Spagna, Turchia, Francia, India - e tra i quali sono presenti Sharra Pagano, Aibijoux, Amle’ Jewels, Bikkemberg Jewels, Yvone Christa New York.

Una vetrina esclusiva in cui tradizione e innovazione si fondono in un’offerta variegata per stile e creatività, occasione unica per buyers e retailers per trovare creazioni artigianali, pezzi unici e originali, sperimentazioni e progetti innovativi, oltre che per scoprire collezioni e oggetti per la prossima stagione estiva.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition è la manifestazione di rappresentanza di un comparto che, insieme all’industria della moda, fa da traino alla ripresa dell’economia nazionale. L’export italiano dei prodotti della filiera Fashion&Bijoux ha evidenziato nel 2021 un recupero dell’11.5% nei valori in euro, anche se parziale, dopo le penalizzazioni del 2020 (-14.7%), attestandosi attorno ai 3.5 miliardi di euro. La quota prevalente è riconducibile agli accessori moda, con un valore 2021 di oltre 2.3 miliardi di euro, in crescita del +10.3% rispetto al 2020, anche se con valori inferiori di quasi 9 punti percentuali ai valori pre-pandemici. L’export italiano di prodotti bijoux ha invece registrato l’anno scorso un nuovo punto di massimo storico, pari a 1.112 milioni di euro (+14.2% rispetto al 2020). Per il triennio 2022-2025 ci si attende una crescita medio annua delle esportazioni italiane a +8.4% nei valori in euro.

Anche a livello più globale, nel 2021 il commercio mondiale di prodotti della filiera ha evidenziato dinamiche in significativo recupero (+11.7%), dopo la sensibile contrazione del 2020 (-13.5%). A consuntivo 2021 il valore del commercio mondialesi è attestato attorno ai 40 miliardi di euro.

Novità che vanno dalle creazioni di design, frutto di una ricerca particolare, ai bijoux “evergreen“, fino ai must have della stagione estiva, molte le novità in fiera: le creazioni sofisticate di Sharra Pagano, brand di fama internazionale e sinonimo di creatività, bellezza e abilità artigianale, insieme ai gioielli unici ed eleganti di Amlè, conosciuti in tutto il mondo, accanto alle proposte francesi firmate Ziio Jewels, che cavalcano il trend del mash up tra gioielli in materiali differenti.

E ancora i bracciali scenografici di House of Tuhina by AIBIJOUX, capaci di rileggere la tradizione indiana alla luce della contemporaneità, così come quelli realizzati in seta sintetica di Alexandra Tsoukala o ancora le ricercate creazioni geometriche dal design contemporaneo di Christina Brampti che impiega materiali non convenzionali.

Da Bikkemberg Jewels invece una nuova linea - composta da bracciali, collane e anelli - tutta dedicata all’uomo, mentre il brand Yvone Christa NY propone le sue particolari collezioni, realizzate a mano con la tecnica della filigrana veneziana.

Sperimentazione, collaborazione e contaminazione fanno di HOMI Fashion &Jewels Exhibition una realtà in movimento anche grazie a partnership d’eccezione come quella con Polidesign grazie alla quale la manifestazione presenta uno speciale osservatorio, declinato in un’area dedicata caratterizzata da due macro tendenze destinate a guidare le scelte e i desiderata dei consumatori per il prossimo biennio. Da una parte via libera alle influenze degli Anni 20 con il loro corollario di valori artistici ed emotivi improntati alla leggerezza e alla fantasia (con il trend Beyond Reality); dall’altra c’è spazio per una corrente più inclusiva e intimista, impegnata all’accettazione del sé fatta, anche, grazie a gioielli e accessori che possono valorizzare il proprio personale (trend Handle with Care).

Prosegue anche la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale racchiuso nei gioielli, con #BEFREE, una nuova edizione del ciclo di mostre hashtag #BE dove protagonista sarà la libertà in chiave jewels, indagata dalle creazioni di oltre 150 tra designer e brand affermati, tra i quali ci sono Alessandra Calvani, D’Arc Studio Per.Bijouets Gaia Caramazza, Ida Callegaro, Joidart Per Aibijoux, Krimose by Cristiana Cavalli, Lebole Gioielli, Lorella Tamberi Canal, May Moma, Minrl, Oriunda Jewels, Ottaviani, SeMaVi. Appuntamento, anche questo organizzato in collaborazione con Polidesign, che celebra il savoir faire mostrando l’essenza più autentica contenuta negli accessori, intesi come stile di vita.

Una caratteristica fondamentale quest’ultima, che è poi la chiave di lettura delle aree in cui si articola il percorso espositivo di HOMI F&J ma che attiene anche ad una visione più ampia, di cui fanno parte anche le altre principali realtà fieristiche del settore fashion che, ancora una volta, hanno deciso di unire le loro forze e di concentrare in un unico appuntamento gli eventi dedicati all’accessorio moda. All’insegna del claim #betterTogether, infatti, si svolgeranno - in parziale soprapposizione a HOMI Fashion &Jewels - Micam, Mipel, The One Milano (dal 13 al 15 marzo).

Tutte le informazioni su https://www.homifashionjewels.com/

