Ibiza e Formentera a 60 anni: consigli, cosa vedere e come risparmiare

Il consiglio è visitarle entrambe: Ibiza e Formentera sono un’ottima meta per le vacanze estive, soprattutto per gli over 60 che hanno voglia di divertirsi e di vivere momenti indimenticabili. Una volta scelte le Baleari è facile spostarsi da una località all’altra. Se si pensa di alloggiare a Formentera si dovrà, per forza, prendere un volo per Ibiza e poi un traghetto per l’isola. Viceversa, se si va a Ibiza, Formentera dista una trentina di minuti di traghetto e sarebbe un errore non vederla almeno un giorno. La combinazione ideale sarebbe quella di trascorrere un paio di giorni a Formentera e una settimana a Ibiza. Se si ha a disposizione ancora più tempo, tanto meglio.

Perché scegliere Ibiza?

Ibiza è un’isola stupenda dal punto di vista paesaggistico, la più bella delle. È possibile vivere a pieno il mare, praticando snorkeling, sub e qualunque altra attività sportiva. La, poi, è famosa in tutto il mondo e Ibiza è la capitale per eccellenza. Ma l’isola è molto altro ancora ed è adatta ad ogni tipo di persona. È possibile, anche per chi ama la tranquillità, trovare posti dove poter contemplare in solitudine, rilassarsi e, contrariamente a quello che si può pensare, è una meta adatta anche alle famiglie. Inoltre, i voli sono economici, anche se le strutture lo sono un po’ meno. Nel corso di questo articolo vi indicheremo qualche trucco per risparmiare soldi.

La meta ideale per gli over 60 e le famiglie

A Ibiza possono soggiornarci proprio tutti, non è un’isola solo per giovanissimi. Innanzitutto, ci sono molteche degradano lentamente, con ottimi servizi e direttamente raggiungibili con l’automobile. Un esempio su tutte “Cala Llonga” che, oltre ad avere giochi per bambini direttamente sulla spiaggia, qualora si fosse accompagnati dai nipotini, offre tanta animazione.

Il consiglio per chi ama godersi la bellezza naturale dell’isola è di raggiungere le spiagge al mattino presto, in quanto buona parte dei bagnanti sono giovani e passano le serate fino a tardi nei locali. Il risultato è che le spiagge, anche ad agosto, sono poco affollate al mattino e si riempiono gradualmente nel pomeriggio.

I ristoranti

A Ibiza si mangia molto bene, ma i prezzi sono differenti daa ristorante. Quelli nel centro storico sono piuttosto cari, ma si trovano anche le famose catene di fast food come Kfc e Mc Donald nella zona del porto. Basta, in ogni caso, cercare su Internet i ristoranti meno turistici e più veri, con prezzi più abbordabili. In posti come questi potrete gustarvi un’abbondante paella per due con massimo 20 euro.

Come muoversi a Ibiza e a Formentera

L’idea migliore è quella di noleggiare un’auto o uno scooterone per Ibiza, mentre per Formentera è sufficiente solo uno, perché l’isola è molto piccola; da punta a punta misura solo 18 chilometri. Sempre a Formentera, in alternativa, si possono usare gli autobus turistici circolari che percorrono tutta l’isola. I pullman partono dal porto di “La Savina” e si possono acquistare i biglietti anche a bordo.

Le spiagge

È necessario consultare sempre il, per tenere conto della direzione del vento, soprattutto a Formentera. L’isola è molto pianeggiante per cui se si vuole godere al massimo il mare e le spiagge stupende, bisogna decidere in base a come gira il vento. Le spiagge a Ibiza sono veramente tante e per tutti i gusti. Da non perdere la splendida “Cala Comta”, “Cala Salada” e “Saladeta”: entrambe si trovano nella costa ovest dell’isola vicino a Sant Antoni. Mentre sull’altra costa da visitare è “Cala Sant Vincent”. Per quanto riguarda Formentera, invece, non si può assolutamente non visitare la spiaggia di “Ses Iletes”, ma comunque tutte le spiagge sono splendide.

Come risparmiare

I voli per Ibiza, anche ad agosto, sono piuttosto abbordabili, mentre i prezzi degli alberghi e degli affitti sono elevati. Generalmente è opportuno cercare prima il volo e di conseguenza l’alloggio, ma per queste destinazioni, dove è l’abitazione che incide maggiormente sul budget, è necessario fare il contrario. Dopo una ricerca su Internet, si può giostrare nella scelta delle date migliori. Gli over 60 sono avvantaggiati, poiché hanno maggiore libertà di movimento.