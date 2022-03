Kartell Eyewear, l'occhiale è di design

Kartell Eyewear, ovvero occhiali d’autore sia per il design che per i materiali innovativi che contraddistinguono la cifra di un nuovo lifestyle per l’accessorio moda che più di tanti altri interpreta la personalità di chi lo indossa. È il nuovo progetto 2022 presentata a Milano dal brand milanese ambasciatore del made in Italy nel mondo: due le collezioni vista-sole, la Main Collection con 68 modelli e la speciale Design Collection con 32 modelli che è interpretata da quattro grandi “firme” del design come Rodolfo Dordoni, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni e Fabio Novembre.

Nuove visioni di un accessorio che non nascondono, ma esaltano la cifra del brand e delle sue collezioni per l’arredo attraverso l’uso di elementi e materiali del suo progetto industriale. Alla base di Kartell Eyewear c’è infatto l’elemento della trasparenza con le nuove palette dei colori e conferisce eleganza e carattere all’accessorio moda, a cui si aggiunge il tema della sostenibilità dei materiali.

Il risultato è uno stile più soft per gli occhiali Main, più accentuato in quelli firmati dai designer, con il il metallo impiegato da solo o assieme ad altri materiali plastici. Finiture lucide o soft touch con un’ ampia possibilità di scelta. La ricerca e l’impegno per la sostenibilità è declinata con KartellBio, un acetato sostenibile che nasce dal cotone e dalle fibre pregiate del legno, utilizzato sulle montature e che rientra a pieno titolo negli obiettivi del manifesto “Kartell loves the planet” a cui si aggiunge una innovazione tecnologica nella tecnica di stampaggio a iniezione.

“Kartell lavora da sempre guardando al futuro e alle innovazioni nei materiali, nei processi produttivi e nei segmenti di prodotto che si collegano comunque al mondo arredo e alla sua filofofia di lifestyle – spiega Lorenza Luti, direttore marketing e retail di Kartell -. Ed è da questa filosofia che nasce Kartell Eyewear, la nostra prima collezione di occhiali. Un progetto che avevamo allo studio da tempo ed è frutto della nostra capacità di declinare la creatività in diverse forme di design”.

“È un ulteriore passo del nostro laboratorio creativo che ci permette di esplorare nuovi orizzonti rispettando il nostro spirito identitario. Le collezioni infatti mutuano la trasparenza, materia simbolo del design Kartell per molte delle proposte, unita alla continua ricerca e applicazione di nuovi materiali sostenibili come KartellBio, un materiale green che abbiamo applicato per la

prima volta a questo progetto e che risponde alla scelta di sostenibilità portata avanti ormai da diversi anni, ma utilizza anche il metallo, nel rispetto della tradizione dell’occhialeria. Un fil rouge che abbiamo enfatizzato coinvolgendo alcuni designer che collaborano con noi e che hanno portato la loro visione creativa. È un percorso avviato verso una ancora inesplorata che completa l’identità del marchio e nel tempo si arricchirà con nuovi elementi”.

Il design d’autore che connota tutti i nuovi occhiali trova la sua espressione più compiuta nella Design Collection con i suoi progetti speciali.

SEGMENTI, la collezione firmata da Ferruccio Laviani trae ispirazione da un’idea personale di creatività per una proposta caratterizzata da una raffinata finitura soft touch che, grazie allo stampaggio a iniezione è semplice, estremamente leggera e dal design senza tempo. Spiega Laviani: “Utilizzo gli occhiali da quando sono ragazzo e quindi ho iniziato il progetto pensando a come avrei voluto degli occhiali da indossare; me li sono immaginati composti da semplici elementi come cerchi o linee e proprio da questi pezzi che ne caratterizzano la montatura . È stato spontaneo chiamarli Segmenti…”.

EYELINER di Piero Lissoni incornicia in modo essenziale lo sguardo e lo accende con colori che non passano inosservati. “Quando disegno un oggetto spesso preferisco togliere qualsiasi sovrastruttura, anche in questo caso ho voluto lavorare su una forma senza tempo, lasciando gli occhiali alla loro semplicità. L’unica cosa che abbiamo aggiunto è un segno colorato, una linea leggerissima che segue questa forma quasi archetipica connotandolo come un prodotto Kartell”, spiega il designer.

SHIELD e LINE K sono firmate da Fabio Novembre che si è ispirato alle forme degli specchi creati da Anna Castelli Ferrieri ed hanno una forte personalità e le montature si abbinano alle lenti creando un effetto tono su tono. “SHIELD è uno scudo che scherma lo sguardo, inducendo chi ci osserva a specchiarsi nella cornice opaca di un occhiale i cui dettagli ricordano il tocco sapiente di Anna Castelli Ferrieri - sottolinea - mentre LINE K è una linea di forza che sottolinea il segno grafico delle sopracciglia, disegnando un ponte lucido che sorregge le lenti a sbalzo davanti agli occhi. I colori del cielo, della terra, della natura e delle tenebre dipingono lenti e montatura sempre in coppia”.

LOO-K, la collezione con proposte per uomo e donna di Rodolfo Dordoni rimanda a forme tondeggianti e sinuose che si adattando al volto con materiali a contrasto e colori ispirati alla tradizione classica ma che conferiscono un segno distintivo particolare all’accessorio. “Dell’epoca nella quale sono cresciuto, una delle immagini che mi sono rimaste impresse era lo sguardo

di uno dei personaggi dei fumetti che riempivano il nostro tempo e la nostra fantasia. Ritagliato in un passamontagna nero quello sguardo diventava l’elemento, l’unico, che dichiarava tutta la personalità del personaggio. Oggi nuovamente compare nel nostro tempo, diversamente ma sempre ugualmente espressivo. Grazie ancora a quello sguardo”, spiega Dordoni.