Novità in casa Toscano: nasce l'Oltrarno, un "autentico" sigaro italiano

Gli amanti della buona fumata italica, sempre alla ricerca del miglior tabacco Kentucky, saranno contenti d'esser notiziati riguardo l'arrivo sul mercato dell'Oltrarno: il sigaro toscano che prende il nome dei quartieri degli artigiani di Firenze, dove nacque casualmente nel lontano 1815, e oggi, dopo oltre due secoli, promette un nuovo sapore, ruvido quanto autentico, entrando a far parte delle edizioni continuative della Manifattura Toscano.

Avvolto da una fascia italiana fermentata, proveniente dalla zona della Valtiberina, l'Oltrarno si presenta alla vista come un Toscano classico, esibendosi intero nel colore scuro e uniforme che lo lascia percepire come una fumata nota; ma è al tatto che, risultando setoso e ricco di olii, anticipa l'aroma differente del suo ripieno, frutto di una miscela di tabacchi americani che ben si abbinano all'inserimento del tabacco "nostrano", proveniente dalla zona di Pontecorvo e sapientemente selezionato tra le foglie apicali - di impatto più intenso - al fine di modulare l'equilibrio nel gusto della fascia. Dopo essere affinato almeno 10 mesi in celle a temperatura controllata.

Che si scelga di fumarlo alla “maremmana”, ossia intero; o si preferisca “ghigliottinarlo” con il taglia sigari per assaporarlo "ammezzato", come si suol dire, in due momenti diversi della giornata, il Toscano Oltrarno promette di si abbinarsi bene alla bevuta di un vino rosso di media struttura, come un Morellino di Scansano, ed è perfetto a fine pasto. Quando gli aromi e i sapori rilasciati dalla sua autentica veracità, culleranno il momento di relax. Cullando il vostro pensiero e lasciandovi immaginare, ovunque vi troviate, le belle file di alti pioppi che delimitano viali pieni di ricordi, lì nella più indimenticabile campagna toscana. Quella stessa campagna che riporta alla mente le sapienti mani segnate dal tempo; quelle che custodiscono i segreti artigiani dell’arte manifatturiera fiorentina.

“Il sigaro Toscano rappresenta una storia fortemente connessa al territorio. Una storia che abbraccia una tradizione secolare che in Oltrarno trova forma, gusto ed espressione. Il simbolo del saper fare italiano, che unisce l’esperienza tramandata in tante generazioni con lo sguardo sempre rivolto al futuro”, dice Stefano Mariotti, Amministratore Delegato Manifatture Sigaro Toscano. Che presentando il Toscano Oltrarno, ha ricordato come un “Un prodotto frutto dell’impegno di tutta la filiera del Kentucky, del mondo agricolo e dell’industria", non può che rappresentare, in ogni caso "un viaggio alla scoperta dell’atmosfera intensa e dolce della Toscana”.