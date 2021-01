Oroscopo 2021: che anno sarà segno per segno?

Sarà un anno di importanti cambiamenti per tutti i segni, questo 2021 da poco cominciato. Lo confermano le previsioni dell'oroscopo, pronte a sottolineare l'avvio di una lenta rinascita per molti rappresentanti dello zodiaco che, negli ultimi mesi, si sono senti bloccati o poco stimolati. Il merito è soprattutto di due grandi transiti che, già dalla fine del 2020, hanno rimescolato le carte in tavola: quelli di Giove e Saturno, pronti a salutare il Capricorno per entrare nel successivo Acquario.



A esserne avvantaggiati saranno soprattutto i segni di Aria e di Fuoco, ma non mancheranno anche sorprese per Terra e Acqua. Ma quali sono le previsioni segno per segno per l'oroscopo 2021?

Ariete

Dopo un biennio a dir poco raffermo, tra dubbi nelle relazioni e non troppa fortuna lavorativa, l'Ariete è finalmente pronto a tornare in campo con tutta la grinta che normalmente lo caratterizza. Merito soprattutto di Giove in posizione benevola nell'amico Acquario, un pianeta che permetterà di raggiungere importanti tragurdi professionali e di tirare un sospiro di sollievo sul fronte delle entrate. Ma anche di Saturno, che regala finalmente stabilità e una maggiore decisione sia nei rapporti amicali che amorosi.



Proprio in ambito amoroso, il 2021 potrebbe rappresentare l'anno del grande passo per gli Ariete, con l'ufficializzazione di un rapporto tenuto per mesi nascosto, un matrimonio oppure una convivenza. E i single potrebbero non rimanerlo a lungo, soprattutto a ridosso con l'estate, quando vi sarà un forte desiderio di tornare fieramente alla conquista. Qualche piccolo rallentamento solo tra aprile e maggio, quando le energie potrebbero risultare più ridotte rispetto al solito.

Toro

Il 2020 è stato l'anno delle conquiste, il 2021 sarà quello del consolidamento. Il Toro affronterà l'anno nuovo con un animo rinnovato, lasciando più spazio all'introspezione rispetto all'istinto e mettendo momentaneamente da parte la sua proverbiale testardaggine. I primi mesi invernali saranno certamente d'aiuto per rafforzare le fondamenta di un rapporto cominciato da poco, sia in ambito lavorativo che professionale, proteggendo così emozioni preziose. Non bisognerà però sedersi sugli allori, poiché ora il raggiungimento dei traguardi sperati non sarà immediato come nell'ultimo biennio, ma servirà impegno e abnegazione.



La vita relazionale procederà senza troppi intoppi, ma vi potrebbero essere delle sorprese tra maggio e aprile. Giove farà una momentanea incurisione in Pesci e, oltre a portare qualche settimana di stabilità economica, rivoluzionerà passione e corteggiamento. I single non dovranno quindi trovarsi impreparati.

Gemelli

Un anno finalmente privo di catene, quello che l'oroscopo ha pensato per i nati nel segno dei Gemelli. Dopo un biennio forse pensieroso, passato magari a raccogliere i cocci di precedenti esperienze lavorative o professionali, le stelle offrono un momento di incredibile rinascita. Tutto migliora, soprattutto dal punto di vista relazionale, e i Gemelli saranno pronti a risplendere. Ma sarà probabilmente il lavoro quello che garantirà maggiori soddisfazioni, grazie a un Giove pronto a ristabilire il flusso delle entrate, allontanando così preoccupazioni e ostacoli finanziari.



La primavera potrebbe determinare un piccolo ma superabile rallentamento, quando le idee potrebbero apparire fin troppo confuse. Ma già con l'estate vi sarà la possibilità di approfittare di un'energia unica e di una creatività a cui i Gemelli non avevano possibilità di attingere ormai da diversi anni.

Cancro

Il 2021 dei Cancro ha solo un imperativo: ritrovare se stessi. Terminate le dure opposizioni di Giove e Saturno, è normale che i nati nel segno si sentano spaesati e stanchi, dopo dodici mesi di sfide e di duro lavoro. Le tensioni cominceranno ad allentarsi sin da subito, ma non bisognerà comunque adagiarsi sugli allori: le possibilità di miglioramento personale e lavorativo non mancano, ma nulla dovrà essere lasciato al caso. E proprio in ambito relazionale, sarà necessario imparare a rimuovere le proprie corazze, fidandosi più del prossimo.



Non mancheranno ovviamente i momenti più distesi, in particolare tra aprile e maggio, quando nuove energie coinvolgeranno nel segno per garantire quella tanto attesa spinta sull'autostima. L'estate potrebbe invece regalare piccoli momenti di intrigante malizia.

Leone

Sarà un anno di sfide, il 2021 previsto dall'oroscopo per i nati nel segno del Leone. Con la loro entrata in Acquario, Giove e Saturno determineranno un'opposizione al segno, che richiederà probabilmente nervi saldi e grande capacità organizzativa. Eppure le opposizioni non sono affatto un'occasione da rifiutare, poiché offrono una grande crescita personale e la possibilità di porre salde fondamenta a progetti importanti. Il 2021 potrebbe quindi rappresentare l'anno della consapevolezza, della voglia di rivincita e, fatto non da poco, l'occasione per liberarsi definitivamente di persone soffocanti per la propria esistenza.



Buone possibilità sono inoltre attesa in primavera, quando vi saranno alcuni sprazzi per lanciarsi nella sperimentazione amorosa. I single potrebbero ritrovarsi più maliziosi del solito, pronti a lanciarsi nella conquista spietata. Fosse anche per una sola notte.

Vergine

Il 2021 non rappresenterà per la Vergine un anno di grandi scossoni oppure di improvvise rivoluzioni. Una previsione che, per la natura stabile e abitudinaria tipica del segno, rappresenta già un'ottima notizia. I primi mesi permetteranno alla Vergine di mettere a fuoco i propri obiettivi, dopo una fine del 2020 forse confusa, dei progetti da realizzare nel corso della primavera. Tra aprile e maggio vi saranno infatti posizioni astrali favorevoli e, con l'aiuto fugace di Giove, si potrà approfittare di una buona fortuna sia in campo amoroso che professionale.



L'estate sarà invece all'insegna della tranquillità, con i nati nel segno pronti a privilegiare i rapporti stabili rispetto alle nuove conoscenze, anche se non mancheranno momenti di improvvisa malizia. Per i grandi investimenti, sia emotivi che finanziari, è forse però utile attendere la fine dell'anno.

Bilancia

Dopo tanta progettazione, finalmente arriva il momento di raccogliere i frutti di tanto impegno. Come per tutti i segni d'Aria, anche per la Bilancia il 2021 rappresenterà un anno di cambiamenti e soddisfazioni, un'occasione per sbocciare e ritornare a essere protagonisti dello zodiaco. A partire dall'ambito lavorativo dove, già all'inizio del nuovo anno, giungerà sia una nuova ventata creativa che un consolidamento della propria posizione finanziaria. Buone le prospettive anche in ambito amoroso, dove delle relazioni di lungo corso potrebbero finalmente trasformarsi in una convivenza oppure in un matrimonio.



Attenzione però alla primavera, con le settimane tra aprile e maggio che potrebbero portare qualche nuvolone in un cielo altrimenti sereno, mentre in estate via libera alla conquista. Molti irriducibili single potrebbero infatti rivedere le loro posizioni e trovare una dolce metà.

Scorpione

Dopo un 2020 dedicato al rafforzamento della propria posizione professionale, il 2021 rappresenterà invece un periodo di riscoperta delle emozioni. Il cielo non appare particolarmente avverso per i nati nel segno dello Scorpione, ma nulla dovrà essere lasciato al caso: i risultati arriveranno, ma servirà impegno, dedizione e grande pazienza. Sul fronte professionale molti potrebbero scoprire delle competenze inedite, delle inclinazioni naturali che gli stessi nati nel segno non credevano di avere. In ambito relazionale, invece, lo Scorpione inizierà ad abbassare l'ascia di guerra per dedicarsi maggiormente all'ascolto degli altri, guardando le persone care da una nuova prospettiva.



La primavera potrebbe portare anche qualche piccola soddisfazione economica, soprattutto a ridosso con maggio, tuttavia per i grandi investimenti è meglio attendere la fine dell'anno. E nel rapporto con i colleghi e i superiori sarà necessario, almeno ogni tanto, mordersi la lingua.

Sagittario

Finalmente la rinascita da oltre un biennio tanto attesa. Anche per il Sagittario, così come per gli altri segni di Fuoco, il 2021 rappresenterà il periodo ideale per recuperare le energie, lanciarsi in nuovi progetti e consolidare la propria posizione personale o lavorativa. D'altronde, dopo due anni passati tra dubbi e occasioni mancate, l'oroscopo arriva finalmente a premiare una così tanto stoica attesa. Probabilmente nel 2021 i nati nel segno non potranno dedicarsi alla loro più grande passione, quella dei viaggi, date le condizioni mondiali non ancora pienamente favorevoli agli spostamenti. Ma questo permetterà loro di sublimare le energie su altri fronti, ad esempio con un progetto particolarmente creativo sul lavoro oppure un passo importante con il partner.



Meglio però non lanciarsi in decisioni affrettate durante la primavera, quando il pensiero potrebbe non risultare lucidissimo, mentre l'estate potrebbe garantire delle inedite soddisfazioni.

Capricorno

Dopo tanta fortuna, si ritorna al lavoro. Il Capricorno si affaccia al 2021 dopo un biennio particolamente fortunato, trainato dalla saggezza offerta da Saturno e dalla fortuna tipica di Giove. Ma ora è giunto il momento di rimboccarsi le maniche, per proteggere quei risultati professionali e amorosi raggiunti negli scorsi mesi e pensare a nuovi ed edificanti progetti. Gli astri suggeriscono di evitare le spese pazze, preferendo invece gli investimenti sicuri, inoltre di consolidare i rapporti professionali poiché il lavoro di squadra sarà la chiave del successo. La sfera amorosa non porterà grandi scossoni nella vita delle coppie consolidate, mentre ai single potrebbe essere richiesta una grande pazienza - e altrettanta creatività - nella conquista.



Tra marzo e aprile si apre però un importante spiraglio, fatto di passione, malizia e incrontri fugaci. La fine dell'anno è invece da dedicare ai grandi progetti, per un ritorno in grande stile nel settore professionale.

Acquario

Le stelle non sembrano avere alcun dubbio: nel 2021 i nati nel segno dell'Acquario saranno i protagonisti assoluti dello zodiaco. Merito del frizzante Giove, entrato nel segno a fine 2021 e pronto a donare grande fortuna e creatività, ma anche dalla stabilità lavorativa ed emotiva offerta dall'arrivo di Saturno. Tutto si sblocca e tutto si rinnova: si potranno avviare nuovi progetti in ambito professionale, consolidare la propria posizione economica, ricevere quella promozione da tanto tempo sperata. E potrebbero non mancare nemmeno quelle occasioni che si presentano solo una volta nella vita, come la possibilità di lasciare la propria attuale occupazione per finalmente dedicarsi al lavoro dei propri sogni. Sul fronte relazionale, nel frattempo, già ora si iniziano a sentire le campane a festa: per molti Acquario il 2021 sarà infatti l'anno del matrimonio.



Qualche rallentamento solo in primavera, quando una media stanchezza potrebbe rendere il pensiero più offuscato, ma nulla che possa davvero turbare un anno dal grandissimo potenziale.

Pesci

Il 2021 dei Pesci sarà probabilmente all'insegna della preparazione, un anno che vedrà i nati nel segno trasformarsi in perfette formichine dopo un biennio forse trascorso da cicale. Lo richiedono i transiti astrali dell'oroscopo che, già dalla primavera, offriranno un assaggio dei successi che si potrebbero raggiungere a ridosso con il 2022. I primi mesi dell'anno potrebbero apparire più stanchi del solito, poiché sarà necessario riordinare il pensiero e rivedere i propri pregiudizi in ambito relazionale, ma tutto cambia tra aprile e maggio. Vi saranno infatti quattro settimane di buoni investimenti, entrate economiche soddisfacenti e di conquiste amorose più che maliziose.



Nel 2021 i Pesci dovranno però cercare di acquisire più sicurezza, investendo sul rafforzamento della loro autostima e abbandonando il timore di esprimere le loro opinioni. Sarà questa infatti la chiave per arrivare al 2022, e al sodalizio con Giove, con il massimo delle energie.