Oroscopo settimana dal 22 al 28 agosto 2022

Ariete

Un oroscopo energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivelerà molto passionale, sia per le coppie consolidate che per i single alla ricerca di facili avventure. In ufficio, nel frattempo, è necessario riordinare qualche compito rimasto in sospeso prima delle vacanze.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una media intesa fra i partner, anche se all'interno della coppia sarà necessario migliorare il dialogo reciproco. In ambito professionale, invece, bisogna evitare di sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana frizzante, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si caratterizza per una grande grinta, che permetterà alle coppie consolidate di indagare nuove e maliziose fantasie. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner potranno comunque contare su una buona intesa. In ambito professionale, nel mentre, è necessario migliorare il proprio rapporto con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più passionale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbe arrivare il via libera definitivo a un progetto su cui si lavora ormai da mesi.

Vergine

Settimana non troppo intensa, ma prima di grandi preoccupazioni, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa si caratterizza per un buon dialogo fra i partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ambito professionale, nel mentre, utile sarà evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo non troppo energico, ma senza enormi preoccupazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non offre una grande passione, tuttavia i partner potranno approfittare di un dialogo reciproco di qualità. In ufficio, invece, bisogna evitare le distrazioni.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non sembra offrire momenti particolarmente romantici, ma non mancheranno degli scambi più passionali. In ambito professionale, nel frattempo, è arrivato il momento di sfoderare la propria creatività.

Sagittario

Settimana senza grandi preoccupazioni, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa garantisce una buona intesa fra i partner, con anche delle intriganti novità sul fronte più malizioso del rapporto. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare gratificazioni economiche.

Capricorno

Ancora una settimana di alti e bassi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non offre ai partner una grande passione, tuttavia fra i partner non si registreranno grandi contrasti. In ufficio, nel mentre, è tempo di recuperare qualche progetto rimasto a lungo chiuso in un cassetto.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela molto maliziosa, ma i partner potrebbero risultare eccessivamente fisici e poco romantici. In ambito lavorativo, invece, è giunto il momento di puntare sulla creatività.

Pesci

Settimana soddisfacente, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela abbastanza romantica e fra i partner non si registreranno particolari contrasti. In ambito professionale, nel frattempo, si raggiungerà un importante obiettivo grazie al lavoro di squadra.