Oroscopo settimana dal 26 luglio all'1 agosto 2021

Ariete

Un oroscopo ancora energico, ma con qualche piccolo problema relazionale da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe apparire poco romantica, mentre i single saranno spinti dal desiderio di vivere notti molto maliziose. In ufficio, un nuovo progetto andrà in porto.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo fra gli innamorati, anche se sarà necessario migliorare il dialogo fra i partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, bisognerà evitare discussioni per questioni molto futili.

Gemelli

Settimana decisamente rilassata, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia assicura una buona intesa fra i partner, tuttavia potrebbe mancare un pizzico di romanticismo in più. In ufficio, nel frattempo, è tempo di dimostrare la propria creatività.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non appare granché romantico, anche se i partner sapranno comunque ritagliare dei momenti da dedicare alla passione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna prestare attenzione a scadenze inderogabili.

Leone

Sette giorni molto promettenti, quelli volut dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela molto passionale, con i partner pronti a lanciarsi in inedite sperimentazioni. In ambito lavorativo, invece, verrà finalmente approvato un progetto su cui si lavora da tempo.

Vergine

Settimana molto romantica, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa garantisce una grande sintonia per i partner, che si manifesterà soprattutto sul fronte più mentale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è sempre necessario limare parte della propria proverbiale pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, mentre sul fronte della conquista i single potrebbero imbattersi in qualche intoppo di troppo. Sul lavoro, nel frattempo, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana promettente, quella suggerita dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare più romantica e intima, con i partner pronti a compiere passi importanti per l'evoluzione del loro rapporto. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è necessario prestare più attenzione a vincoli e scadenze.

Sagittario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa on offre una grande sintonia fra i partner, ma questo non impedirà di vivere delle notti particolarmente passionali. In ufficio, nel frattempo, bisogna dedicare più energie al problem-solving.

Capricorno

Un oroscopo promettente, ma con ancora qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia offre un maggiore romanticismo fra i partner, ma l'ambito più fisico rimane ancora poco soddisfacente. Sul lavoro, nel frattempo, non bisognerà dimostrarsi aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni un po' rallentati, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre una grande malizia, che non sarà però controbilanciata da altrettanto romanticismo. In ufficio, nel mentre, vi saranno importanti gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana un po' confusa, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non risulta sufficientemente romantica: i partner sembrano essere molto distratti e presi dalle loro questioni lavorative. In ambito professionale, nel frattempo, bisognerà evitare futili discussioni con colleghi e superiori.