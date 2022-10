Oroscopo settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2022

Ariete

Un oroscopo non particolarmente intenso, ma privo di grandi preoccupazioni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia regala momenti di improvviso romanticismo e non mancherà nemmeno una sperimentazione più passionale. Meno interessante è la vita in ufficio, dove le faccende quotidiane potrebbero apparire particolarmente noiose.

Toro

Sette giorni un po' rallentati, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non offre un forte romanticismo ai partner, i quali potrebbero imbattersi anche in qualche piccola discussione. Sul fronte professionale, nel frattempo, è meglio prestare attenzione a obblighi e scadenze.

Gemelli

Settimana ancora energica, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa regala una grande grinta ai partner, pronti a mettere in pratica numerose fantasie. In ambito professionale, nel frattempo, è sempre la creatività ad avere la meglio: potrebbero arrivare nuove idee e nuovi progetti.

Cancro

Un oroscopo abbastanza interessante, quello promesso dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela più romantica rispetto al solito, anche se non mancheranno piccoli battibecchi con il partner. In ufficio, nel frattempo, si potrà cominciare a lavorare su un nuovo progetto.

Leone

Settimana mediamente tranquilla, ma senza grandi eccessi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non appare estremamente romantica, anche se i partner sapranno comunque approfittare di alcuni momenti di passione. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Sette giorni non particolarmente intensi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non appare estremamente romantico, con i partner forse reciprocamente troppo critici. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario sbrigare alcune questioni amministrative.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza sereno, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare estremamente romantica, ma i partner sapranno comunque approfittare di alcuni momenti di passione. In ambito professionale, nel frattempo, sarà possibile porre le basi per un nuovo progetto.

Scorpione

Settimana davvero interessante, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa regala un ottimo romanticismo, che permetterà anche ai partner di pensare in grande per la loro relazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero intravedersi all'orizzonte delle occasioni da non farsi sfuggire.

Sagittario

Sette giorni forse un po' annoiati, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, anche se fra i partner non mancheranno momenti di reciproca sperimentazione. In ufficio, invece, sarà necessario mettere ordine fra le proprie priorità.

Capricorno

Un oroscopo in lenta ripresa, ma ancora con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa regala un maggiore romanticismo rispetto al solito, ma ai partner sarà richiesto anche di migliorare il dialogo. In ambito lavorativo, invece, spazio alla creatività.

Acquario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa risulta maliziosa, forse non eccessivamente romantica, e ne potranno approfittare anche i single in cerca di avventure. Sul lavoro, nel mentre, è meglio evitare contrasti con colleghi e superiori.

Pesci

Settimana fortunata, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non risulta estremamente romantica, ma vi sarà certamente la possibilità di approfittare di alcuni momenti di passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare importanti gratificazioni economiche.