Oroscopo settimana dal 4 al 10 gennaio 2020

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia richiede maggior impegno sul fronte della comunicazione, poiché i partner potrebbero faticare a comprendersi. Più spedita l'esistenza lavorativa, con tante novità in arrivo in ufficio.

Toro

Settimana interessante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso suggerisce ancora pazienza fra i partner, tuttavia una nuova grinta potrebbe agevolare la sperimentazione più intima. In ufficio, nel frattempo, è necessario investire maggiormente sulla creatività.

Gemelli

Sette giorni un po' a rilento, ma privi di grandi intoppi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa richiede ancora un po' di impegno sul fronte del romanticismo, poiché i partner appaiono reciprocamente distratti. In ufficio, invece, l'anno incomincia con ottime prospettive e incrementi nei guadagni.

Cancro

Settimana di meditazione, quella consigliata dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non apparirà particolarmente romantica, mentre i single potranno approfittare di una migliore grinta per lanciarsi nella conquista. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Un oroscopo di sfide, quello suggerito dai pianeti per la settimana dei nati nel Leone. La sfera amorosa offre ancora dei momenti di romanticismo con il partner, ma la creatività più intima potrebbe venir meno. In ufficio, nel frattempo, sarà utile riprogettare i propri impegni ed evitare richieste di aumento, che potrebbero cadere nel vuoto.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre grande capacità di comunicazione agli innamorati, tuttavia la malizia potrebbe risultare un po' carente. Sul fronte professionale, invece, si potranno mettere in mostra le proprie capacità organizzative.

Bilancia

Un oroscopo interessante, quello in arrivo per tutti i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa è ancora avvolta da un buon romanticismo e, dopo diversi giorni complessi, torna anche una maggiore grinta nell'intimità. In ufficio, nel frattempo, sarà possibile lanciare un nuovo ed entusiasmante progetto.

Scorpione

Settimana maliziosa, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso si caratterizza per un'insolita passione, pronta a regalare momenti piacevoli sia alle coppie che ai single in cerca di una dolce metà. Più rallentata l'esperienza in ufficio, dove sarà necessario mantenere il massimo della calma.

Sagittario

Sette giorni ancora da dedicare alle emozioni, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia è ancora largamente romantica, anche se ai partner è comunque consigliato di migliorare la loro comunicazione. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole soddisfazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo di buone opportunità, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La comunicazione all'interno delle coppie è in netto miglioramento, anche se la passione potrebbe risultare ancora abbastanza latitante. In ufficio, nel mentre, è giunto il momento di puntare su qualche progetto creativo.

Acquario

Settimana più che soddisfacente, quella offerta dalle stelle ai nati nell'Acquario. La vita amorosa appare romantica e appagante, anche se potrebbero non mancare dei piccoli battibecchi con il partner. Si rivoluziona, nel frattempo, l'esperienza lavorativa: nuovi progetti sono in arrivo, così come anche un miglioramento delle proprie condizioni economiche.

Pesci

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli suggeriti dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non prevede grandi intoppi, anche perché gli innamorati potranno contare su buone capacità comunicative. In ambito lavorativo, invece, è necessario rivedere le proprie priorità.