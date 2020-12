Oroscopo settimana dal 7 al 13 dicembre 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna della grinta, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una grande maligna, pronta a regalare ai partner momenti di inedita sperimentazione. Più rallentata la vita in ufficio, dove sarà necessario prestare attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, ma senza eccessive preoccupazioni, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, tuttavia i partner avranno l'occasione di risolvere alcuni battibecchi recenti. In ufficio, invece, meglio non eccedere in pignoleria.

Gemelli

Settimana con qualche piccolo rallentamento, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica, con i partner forse distratti e poco inclini al dialogo. Migliore la vita in ufficio, dove una buona grinta permetterà di raggiungere un importante obiettivo.

Cancro

Un oroscopo promettente, ma senza grandi scossoni, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso diventa più piccante, ma manca ancora il giusto romanticismo fra i partner. In ambito professionale, invece, è necessario evitare di farsi prendere dall'istinto e dalla facile tendenza alle discussioni.

Leone

Settimana soddisfacente, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre una buona malizia fra i partner, pronti a sperimentare fantasie inedite. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di dedicarsi a progetti maggiormente creativi.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia appare serena e rilassata, ma potrebbe mancare quello slancio malizioso in più atteso da entrambi i partner. In ufficio, invece, sarà necessario dimostrare pazienza per evitare facili discussioni.

Bilancia

Settimana ancora promettente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre una buona sintonia fra i partner, anche se una ridotta grinta potrebbe ridurre le occasioni di incontro più passionali. Interessanti le prospettive in ufficio, con nuovi progetti all'orizzonte.

Scorpione

Sette giorni interessanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si caratterizza per una grande capacità comunicativa fra i partner, pronti a raccontarsi desideri e paure. In ufficio, invece, è giunto il momento di dimostrare la propria creatività.

Sagittario

Un oroscopo di importanti miglioramenti, quello proposto dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La grinta caratterizza la vita di coppia, dove si potrà approfittare anche di momenti di inedita passione. Serve invece ancora un p' di pazienza in ufficio, dove i contrasti con colleghi e superiori non sono stati ancora del tutto appianati.

Capricorno

Sette giorni soddisfacenti, suppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso promette una buona sintonia fra i partner sul fronte della comunicazione, mentre il versante più fisico del rapporto potrebbe risultare poco fantasioso. In ufficio, invece, in arrivo ulteriori gratificazioni economiche.

Acquario

Settimana da dedicare alla sperimentazione, quella proposta dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. Nella coppia non manca di certo la grinta, tuttavia i partner non dovranno dimenticare un approccio più romantico alla loro relazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, si intravedono importanti progetti.

Pesci

Sette giorni privi di grandi intoppi, ma anche di enormi soddisfazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso si caratterizzerà per una buona capacità di dialogo fra i partner, pronti a superare battibecchi recenti. In ufficio, invece, meglio evitare polemiche sterili con colleghi e superiori.