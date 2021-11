Oroscopo settimana dall'8 al 14 novembre 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, anche se i partner potrebbero comunque lanciarsi in momenti di inedita passione. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle grandi gratificazioni economiche.

Toro

Settimana un po' rallentata, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non appare particolarmente interessante, con una passione frenata dalla distrazione dei partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisogna evitare discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buona intesa ai partner, tuttavia con qualche intoppo sul fronte della seduzione e della malizia. In ambito lavorativo, invece, spazio a nuovi progetti.

Cancro

Un oroscopo promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppie offre una grande malizia, a cui i partner si appelleranno per rinnovare il versante più intimo del rapporto. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione ai battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia non apparirà particolarmente romantica, anche se non mancheranno momenti di divertente sperimentazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna prestare attenzione alle spese.

Vergine

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non appare particolarmente passionale, tuttavia un'ondata di romanticismo permetterà ai partner di rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, nel mentre, è meglio mettere un freno alla propria pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza tranquillo, ma privo di enormi novità, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di un buon dialogo. In ambito lavorativo, nel frattempo, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Scorpione

Sette giorni davvero ricchi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa appare decisamente passionale, con i partner pronti a lanciarsi in una maliziosa sperimentazione intima. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare novità in tema di contratti.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, e priva di grandi colpi di scena, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di un buon dialogo. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo molto interessante, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si rinnova con un inedito romanticismo, che permetterà ai partner di pensare a passi importanti per la loro relazione. Sul lavoro, invece, è necessario migliorare la qualità dell'interazione con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni modesti ma tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa non offre un grande romanticismo, ma il dialogo fra i partner rimarrà di buona qualità. Sul fronte professionale, invece, potrebbero giungere importanti novità economiche.

Pesci

Sette giorni di alti e bassi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela molto maliziosa e passionale, ma non mancherà nemmeno un pizzico di romanticismo. In ambito lavorativo, invece, qualche lentezza di troppo potrebbe generare noia.